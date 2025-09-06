Hà Nội: Khởi công dự án thành phần vành đai 4 có 3 cầu vượt sông Hồng, sông Đuống

TPO - Sáng nay (6/9), Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đường vành đai 4 - Vùng Thủ đô khởi công. Điểm nhấn của dự án là 3 cây cầu lớn bắc qua sông Hồng, sông Đuống gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thương với thiết kế hiện đại, góp phần tăng cường kết nối giữa Hà Nội với các tỉnh lân cận.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Sỹ Thanh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội - cho biết, đây là lần đầu tiên mô hình hợp tác công - tư (PPP) được áp dụng theo cơ chế tách thành tiểu dự án đầu tư công, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ và quyết tâm cao từ các cơ quan, doanh nghiệp liên quan.

Ông Trần Sỹ Thanh đánh giá, việc đầu tư sớm tuyến đường vành đai 4 có ý nghĩa cấp bách, nhằm tăng cường kết nối nội tỉnh và liên tỉnh, bảo đảm an ninh - quốc phòng, mở rộng không gian phát triển cho Hà Nội và các tỉnh lân cận. Tuyến đường được kỳ vọng góp phần phân luồng từ xa, giảm áp lực cho vành đai 3 hiện quá tải, đồng thời thu hút đầu tư, phát triển đô thị vệ tinh, khai thác hiệu quả quỹ đất hai bên tuyến và giảm ô nhiễm môi trường.

Ông Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội. Ảnh: Lộc Liên.

Cùng với việc sớm triển khai dự án vành đai 5 (dự kiến hoàn thành trước năm 2030), hệ thống giao thông vùng Thủ đô sẽ được hình thành đồng bộ, kết nối thông suốt, giảm chi phí vận chuyển hàng hóa và chống ùn tắc.

Công ty Cổ phần Đường cao tốc vành đai 4 Hà Nội - đại diện liên danh chủ đầu tư - cho hay, toàn tuyến của dự án có chiều dài hơn 113,5km (trong đó 103,8km tuyến chính và 9,7km đoạn tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long); tổng mức đầu tư là 56.293 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1, dự án có quy mô 4 làn xe chạy, bề rộng mặt đường 17m.

Toàn tuyến có 13 đoạn đi cao với tổng chiều dài gần 81km, chiếm hơn 71% chiều dài tuyến. Ngoài ra, dự án bố trí 3 cầu lớn vượt sông Hồng, sông Đuống gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng, cùng 8 nút giao liên thông và một nút giao được hoàn thiện toàn diện.

Việc xây dựng 3 cầu vượt sông Hồng gồm Hồng Hà, Mễ Sở và Hoài Thượng trên dự án Vành đai 4 mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông. Ảnh minh họa: VNN.

Các cây cầu này sẽ tăng cường kết nối liên vùng, rút ngắn thời gian di chuyển giữa Hà Nội với các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, đồng thời giảm tải cho các cầu hiện hữu như Thanh Trì, Vĩnh Tuy, Thăng Long. Hệ thống cầu mới cũng gắn kết chặt chẽ với các tuyến đường vành đai, cao tốc, góp phần hình thành mạng lưới giao thông đồng bộ.

Đối với kinh tế - xã hội, các cây cầu mở ra cơ hội thúc đẩy giao thương, phát triển khu công nghiệp, đô thị mới, giảm chi phí logistics, tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp. Người dân các tỉnh ven sông được hưởng lợi từ hạ tầng hiện đại, giao thông thuận tiện hơn.

Hình ảnh tại lễ khởi công dự án thành phần 3 Vành đai 4. Ảnh: Lộc Liên.

Đặc biệt, việc xây dựng các cầu vượt sông Hồng còn có ý nghĩa trong thực hiện quy hoạch mở rộng Thủ đô, tạo điều kiện giãn dân, phát triển các đô thị vệ tinh, định hình Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, đa cực, phát triển bền vững.

Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (CC1), tổng thầu dự án - cho hay, để dự án hoàn thành đúng tiến độ, nhà thầu mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của Chính phủ, các bộ ngành và sự hỗ trợ của địa phương, đặc biệt trong việc sớm hoàn tất thủ tục, bảo đảm nguồn vật liệu và quản lý giá cát hợp lý. Đây là yếu tố then chốt để dự án về đích, tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội.