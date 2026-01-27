Hàng chục bài thi bị sửa, hạ điểm ở Gia Lai: Xử lý thế nào?

TPO - Sự việc cô T.T.K.N, giáo viên tiếng Anh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai) cố tình can thiệp bài kiểm tra, hạ điểm của học sinh khiến nhiều người bất ngờ. Chuyên gia cho rằng, cần xử lí nghiêm hành vi và lấy lại niềm tin cho trẻ.

Trước đó, 19 phụ huynh có con học lớp 3 và lớp 5, Trường tiểu học Nguyễn Văn Cừ bức xúc phản ánh cô K.N tự can thiệp, sửa bài kiểm tra học kỳ I năm học 2025-2026 của học sinh và hạ điểm. Ngay sau đó, cô giáo tạm thời bị đình chỉ đứng lớp để xác minh.

Phòng Văn hóa - Xã hội phường Quy Nhơn Nam xác định cô T.T.K.N đã có hành vi chỉnh sửa bài kiểm tra học kỳ I của nhiều học sinh do mình trực tiếp giảng dạy.

Theo giải trình của cô K.N, học kỳ I trong lớp có nhiều em đạt điểm cao, lo các em chủ quan trong học tập nên đã hạ thấp điểm. Tuy nhiên, phụ huynh lại nghi ngờ, cô giáo tự ý thêm các nét chữ vào bài kiểm tra, làm sai lệch kết quả để hạ điểm là nhắm vào những em không đi học thêm.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai)

Sự việc khiến nhiều người bức xúc. Trên các diễn đàn, phụ huynh cho rằng, cơ quan quản lí giáo dục phải xem xét và xử lí động cơ, hành vi của cô giáo. Cách lí giải vì lo “học sinh chủ quan trong học tập, hạ thấp điểm” chỉ là ngụy biện cho hành vi sai trái. Thay vì động viên, khuyến khích học sinh cố gắng đạt điểm cao, cô giáo lại sửa sai và hạ điểm là đi ngược với quan điểm, chủ trương trong giáo dục, không thể chấp nhận.

“Hành động hạ điểm có thể là cách chèn ép học sinh phải đi học thêm với chính cô giáo. Sau sự việc này, học sinh sẽ mất niềm tin, hình ảnh cô bị méo mó trong mắt học trò. Cần phải xử nghiêm để làm gương”, một phụ huynh nói.

Học sinh đứt gãy niềm tin vào cô giáo

Chuyên gia tâm lí Nguyễn Đình Sơn, Hội tâm lí Giáo dục Hà Nội cho rằng, giáo viên tiếng Anh sửa bài thi để học sinh bị điểm thấp sẽ để lại nhiều tác động đối với các em.

Ở góc độ tâm lí học sinh, đây là một cú “đứt gãy niềm tin”. Trẻ em, đặc biệt ở bậc tiểu học, nhìn giáo viên như biểu tượng của công bằng và đúng - sai. Cô dạy các em tri thức, lẽ phải, dạy cả những bài học vỡ lòng về đạo đức, tuân thủ pháp luật. Nhưng trớ trêu thay, trong trường hợp này, cô giáo lại chính là người sửa đúng thành sai bài thi của học trò. Trong khi, bài kiểm tra cuối kì thể hiện sự nỗ lực của các em sau một thời gian học tập lại không được ghi nhận.

Kết quả, các em không chỉ buồn vì điểm thấp mà còn bắt đầu nghi ngờ về ý nghĩa, động lực để cố gắng học tốt sẽ có thành tích tốt.

Theo ông Sơn, trong tâm lí học, cảm giác này gọi là mất “niềm tin an toàn”. Một khi niềm tin ấy bị tổn thương, trẻ sẽ thụ động hơn, ít dám thể hiện năng lực thật và thậm chí học vì sợ hãi thay vì hiểu và yêu thích.

“Về triết lý giáo dục, đây là sự đi ngược lại nguyên lý nền tảng, giáo dục phải nuôi dưỡng niềm tin vào công bằng, không phải gieo mầm hoài nghi. Nhất là bản thân cô giáo, sau sự việc sẽ khó lấy lại được lòng tin của học sinh như trước”, ông Sơn nói.

Trong sự việc này, theo chuyên gia, phải có giải pháp để giải quyết vấn đề một cách thấu đáo, nhân văn và đó cũng là cách lấy lại niềm tin cho trẻ.

Nếu người lớn làm sai, nhưng dám nhận và sửa sai, trẻ sẽ học được bài học rất lớn về trách nhiệm và trung thực. Ngược lại, nếu sai phạm bị che giấu hoặc xử lý qua loa, thông điệp ngầm gửi tới trẻ là: “Sự thật không quan trọng".

Ông Sơn cũng cho rằng, có ý kiến phụ huynh phản ánh, nghi ngờ hành vi sửa bài thi, hạ điểm của cô giáo này là nhằm chèn ép học sinh đi học thêm. Hi vọng đây không phải là thông tin đúng. Bởi vì, nếu điều đó xảy ra, thì đây không chỉ là sai phạm hành chính mà là sự lệch chuẩn nghiêm trọng về tâm thế người thầy. Khi đó, hình ảnh người thầy trong sự việc bị chuyển từ “người dẫn đường” sang “người kiểm soát”, chèn ép học sinh.

Hành vi chèn ép học sinh, bắt phải đi học thêm lâu nay đã được nhắc đến tuy nhiên không phải phổ biến. Đa số thầy cô giáo đang miệt mài dạy học, tận hiến vì sự tiến bộ của học sinh.