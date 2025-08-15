Công an Bắc Ninh đón nhận nhiều phần thưởng cao quý

TPO - Ngày 15/8, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức kỉ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, đón nhận nhiều phần thưởng cao quý.

Phát biểu tại lễ kỉ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Văn Gấu cho biết, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, chiến sỹ Công an nhân dân lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, viết nên những trang sử truyền thống vẻ vang.

Trên vùng đất quê hương Kinh Bắc ngàn năm văn hiến, Ty Liêm phóng Bắc Giang, Ty Liêm phóng Bắc Ninh (tiền thân của Công an tỉnh Bắc Ninh ngày nay) ra đời ngay sau khi chính quyền cách mạng lâm thời tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang được thành lập tháng 8/1945.

Đặc biệt, ngày 11/3/1948, tại ngôi chùa Tứ Giáp, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (nay là xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), Giám đốc Công an Khu XII đã vinh dự nhận được 6 điều thiêng liêng Bác Hồ dạy về tư cách người công an cách mệnh.

Tập thể và cá nhân Công an tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Ảnh: Nguyễn Thắng

Thành tích chung của tỉnh Bắc Ninh có sự đóng góp to lớn, rất quan trọng của lực lượng Công an tỉnh với vai trò tham mưu nòng cốt trong bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ Nhân dân; chủ động tham mưu hoạch định nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, sát thực tế, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Gấu đề nghị, Công an tỉnh Bắc Ninh khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 18, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, công tác của cấp ủy và các kế hoạch, phân công nhiệm vụ cấp ủy khóa mới để triển khai thực hiện theo hướng rõ người, rõ việc, rõ lộ trình, tiến độ thực hiện.

Công an tỉnh Bắc Ninh thực hiện tốt 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an gần gũi, thân thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân Công an tỉnh Bắc Ninh đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba và 1 tập thể và 6 cá nhân nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.