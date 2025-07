Công an Hà Nội hợp luyện bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9

TPO - Sáng 26/7, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội tổ chức hợp luyện lần 2 để chuẩn bị cho Lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Hướng tới sự kiện Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đang nỗ lực, cố gắng từng ngày, vừa rèn trí lực, vừa luyện thể lực, sẵn sàng triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động kỷ niệm, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, bạn bè quốc tế tham gia ngày hội lớn của đất nước.

Sáng 26/7, tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Công an TP Hà Nội tổ chức hợp luyện lần 2 chuẩn bị cho Lễ ra quân đảm bảo an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm nêu trên và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên.

Buổi hợp luyện có sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ đến từ các phòng nghiệp vụ và Công an các phường, xã trên toàn thành phố; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Công an TP Hà Nội tới dự và chỉ đạo buổi hợp luyện.

Trong thời gian qua, các lực lượng đã nỗ lực tập luyện nghiêm túc, hiệu quả cao; về cơ bản, các khối đã đảm bảo thực hiện đúng nhiệm vụ, bước đầu thể hiện được sức mạnh, khí thế và tinh thần kỷ luật của lực lượng Công an Thủ đô.

Buổi hợp luyện không chỉ nhằm rà soát đội hình, thống nhất các nội dung, quy trình thực hiện, mà còn thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm, sẵn sàng cao độ của toàn lực lượng trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự cho các sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước.