Việt Nam kiến tạo mô hình mẫu 'Trường học không rác thải nhựa' cho ASEAN

TPO - Thu hút gần 300 hồ sơ tranh giải, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2025 là bước đi chiến lược để Việt Nam tiên phong xây dựng mô hình mẫu về giảm thiểu rác thải nhựa, tiến tới chuẩn hóa giải pháp giáo dục môi trường cho khu vực.

Chiều 27/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Phát biểu tại họp báo, TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN (ASEAN Eco-schools Award) là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN). Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia tổ chức, các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại sự kiện bên lề nhân dịp Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN.

Theo Ban tổ chức, năm 2025 có gần 300 trường học tham gia giải thưởng này. Trong đó, có 60 trường được trao giải, từ cấp tiểu học đến THPT.

Với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ giải quyết 'điểm nghẽn' lớn của khu vực về giáo dục môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù rất quan tâm đến môi trường, ASEAN hiện vẫn chưa có một mô hình chuẩn về xử lý rác thải nhựa trong trường học.

Trước bối cảnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, việc Việt Nam lựa chọn chủ đề này là bước đi tiên phong nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cụ thể. Đây là cách Việt Nam đóng góp sáng kiến thực chất cho khu vực, chuyển hóa các cam kết vĩ mô thành hành động mẫu mực tại từng điểm trường.

Thông tin thêm tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, quá trình triển khai Giải thưởng cho thấy, giáo dục môi trường là lĩnh vực có tiềm năng lớn, sức lan tỏa sâu rộng và tác động bền vững. Thông qua các mô hình trường học sinh thái, chương trình không chỉ nâng cao nhận thức, mà còn góp phần hình thành tư duy, thái độ và hành vi sống xanh cho học sinh ngay từ học đường - nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững lâu dài.

Trải qua Lễ phát động và các hội thảo chuyên đề, Giải thưởng đã thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối hơn 1.000 điểm cầu tại các địa phương, với trên 50.000 người tham dự trực tiếp.

Theo đại diện Ban tổ chức, Lễ trao giải dự kiến diễn ra sáng 31/1 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), với khoảng 800 - 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 600 thầy cô giáo và học sinh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước ASEAN...