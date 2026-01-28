Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Việt Nam kiến tạo mô hình mẫu 'Trường học không rác thải nhựa' cho ASEAN

Phùng Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Thu hút gần 300 hồ sơ tranh giải, Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2025 là bước đi chiến lược để Việt Nam tiên phong xây dựng mô hình mẫu về giảm thiểu rác thải nhựa, tiến tới chuẩn hóa giải pháp giáo dục môi trường cho khu vực.

Chiều 27/1, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp báo công bố Lễ trao Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN Việt Nam 2025 - Trường học không rác thải nhựa.

Phát biểu tại họp báo, TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, Giải thưởng Trường học Sinh thái ASEAN (ASEAN Eco-schools Award) là một trong các hoạt động thuộc khuôn khổ Tổ chức Các quan chức cấp cao về môi trường ASEAN (ASOEN). Ban Thư ký ASEAN giao cho từng quốc gia tổ chức, các trường đạt giải sẽ được vinh danh tại sự kiện bên lề nhân dịp Hội nghị ASOEN hoặc Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN.

z7473184734783-a21428a5ccdf8715811ec84abd28bfdb.jpg
Theo Ban tổ chức, năm 2025 có gần 300 trường học tham gia giải thưởng này. Trong đó, có 60 trường được trao giải, từ cấp tiểu học đến THPT.

Với chủ đề “Trường học không rác thải nhựa”, chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ giải quyết 'điểm nghẽn' lớn của khu vực về giáo dục môi trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, dù rất quan tâm đến môi trường, ASEAN hiện vẫn chưa có một mô hình chuẩn về xử lý rác thải nhựa trong trường học.

Trước bối cảnh đó, Tiến sĩ Nguyễn Đỗ Anh Tuấn nhấn mạnh, việc Việt Nam lựa chọn chủ đề này là bước đi tiên phong nhằm thiết lập các tiêu chuẩn cụ thể. Đây là cách Việt Nam đóng góp sáng kiến thực chất cho khu vực, chuyển hóa các cam kết vĩ mô thành hành động mẫu mực tại từng điểm trường.

Thông tin thêm tại họp báo, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường cho biết, quá trình triển khai Giải thưởng cho thấy, giáo dục môi trường là lĩnh vực có tiềm năng lớn, sức lan tỏa sâu rộng và tác động bền vững. Thông qua các mô hình trường học sinh thái, chương trình không chỉ nâng cao nhận thức, mà còn góp phần hình thành tư duy, thái độ và hành vi sống xanh cho học sinh ngay từ học đường - nền tảng quan trọng cho phát triển bền vững lâu dài.

Trải qua Lễ phát động và các hội thảo chuyên đề, Giải thưởng đã thu hút hơn 500 đại biểu tham dự trực tiếp, kết nối hơn 1.000 điểm cầu tại các địa phương, với trên 50.000 người tham dự trực tiếp.

Theo đại diện Ban tổ chức, Lễ trao giải dự kiến diễn ra sáng 31/1 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (cơ sở 2), với khoảng 800 - 1.000 đại biểu tham dự, trong đó có khoảng 600 thầy cô giáo và học sinh, cùng đại diện các tổ chức quốc tế, đại sứ quán các nước ASEAN...

Phùng Linh
#rác thải nhựa #giáo dục môi trường #ASEAN #trường học sinh thái #Việt Nam

Xem thêm

Cùng chuyên mục