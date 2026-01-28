Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động

TPO - Sáng 28/1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) tổ chức Lễ mừng công đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và tuyên dương 42 học sinh xuất sắc đạt các giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, NGND Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường nhấn mạnh: "Ba mươi năm trước, khi đặt những viên gạch đầu tiên cho mô hình giáo dục ngoài công lập, chúng tôi bắt đầu với một lựa chọn rất giản dị nhưng kiên định: tin vào sức mạnh của giáo dục nhân văn, tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện".

Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là niềm vinh dự lớn lao của tập thể thầy và trò nhà trường.

NGND Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu.

“Nhiều người đã hỏi tôi: “Ai là Anh hùng ở Đoàn Thị Điểm?” Tôi xin được trả lời bằng tất cả sự xúc động và trân trọng: Anh hùng là những người thầy, người cô đã lặng lẽ dành trọn thanh xuân cho từng trang giáo án, từng ánh mắt học trò, coi mỗi học sinh như con em của chính mình để yêu thương và dẫn dắt. Anh hùng là đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường – những con người thầm lặng phía sau lớp học. Là những thế hệ học sinh học tốt khi ở trường, sống tử tế khi trưởng thành, mang theo trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Việt Nam vươn ra thế giới...”, bà Hiền chia sẻ.

Học sinh xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng. (ảnh: Đỗ Thành)

Trong chương trình, nhà trường đã vinh danh 42 học sinh xuất sắc đạt các giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế trong năm học này.

Học sinh biểu diễn văn nghệ trong chương trình (ảnh: Bảo Anh)

Thành lập năm 1997, đến nay Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm có 30 năm hoạt động và được tặng 2 Huân chương Lao động (hạng Nhì, hạng Nhất), 2 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen các cấp.

Nghệ sĩ biểu diễn trong lễ mừng nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động của trường

Học sinh giao lưu với ca sĩ.

Năm học qua, học sinh toàn trường đạt hơn 2.600 giải quốc gia và hơn 1.100 giải quốc tế tại các cuộc thi, các sân chơi trong và ngoài nước.

Riêng học kỳ I năm học 2025-2026, khi tham gia sân chơi các cấp, học sinh toàn trường đã đạt 3.187 giải cá nhân và 138 giải tập thể, trong đó có 42 giải quốc tế về các lĩnh vực Toán, Khoa học, Thể dục thể thao.