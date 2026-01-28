Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động

Hà Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 28/1, Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm (Hà Nội) tổ chức Lễ mừng công đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động và tuyên dương 42 học sinh xuất sắc đạt các giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, NGND Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhà trường nhấn mạnh: "Ba mươi năm trước, khi đặt những viên gạch đầu tiên cho mô hình giáo dục ngoài công lập, chúng tôi bắt đầu với một lựa chọn rất giản dị nhưng kiên định: tin vào sức mạnh của giáo dục nhân văn, tin rằng mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được tôn trọng, yêu thương và phát triển toàn diện".

Được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, là niềm vinh dự lớn lao của tập thể thầy và trò nhà trường.

4cdce13d-69f5-4fff-8f21-f8389ef6ca6a.jpg
NGND Nguyễn Thị Hiền Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu.

“Nhiều người đã hỏi tôi: “Ai là Anh hùng ở Đoàn Thị Điểm?” Tôi xin được trả lời bằng tất cả sự xúc động và trân trọng: Anh hùng là những người thầy, người cô đã lặng lẽ dành trọn thanh xuân cho từng trang giáo án, từng ánh mắt học trò, coi mỗi học sinh như con em của chính mình để yêu thương và dẫn dắt. Anh hùng là đội ngũ cán bộ, nhân viên nhà trường – những con người thầm lặng phía sau lớp học. Là những thế hệ học sinh học tốt khi ở trường, sống tử tế khi trưởng thành, mang theo trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách Việt Nam vươn ra thế giới...”, bà Hiền chia sẻ.

tang-qua.jpg
Học sinh xuất sắc được tuyên dương, khen thưởng. (ảnh: Đỗ Thành)

Trong chương trình, nhà trường đã vinh danh 42 học sinh xuất sắc đạt các giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế trong năm học này.

nghe.jpg
Học sinh biểu diễn văn nghệ trong chương trình (ảnh: Bảo Anh)

Thành lập năm 1997, đến nay Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm có 30 năm hoạt động và được tặng 2 Huân chương Lao động (hạng Nhì, hạng Nhất), 2 Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen các cấp.

trong-tan.jpg
Nghệ sĩ biểu diễn trong lễ mừng nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động của trường
gluu.jpg
Học sinh giao lưu với ca sĩ.

Năm học qua, học sinh toàn trường đạt hơn 2.600 giải quốc gia và hơn 1.100 giải quốc tế tại các cuộc thi, các sân chơi trong và ngoài nước.

Riêng học kỳ I năm học 2025-2026, khi tham gia sân chơi các cấp, học sinh toàn trường đã đạt 3.187 giải cá nhân và 138 giải tập thể, trong đó có 42 giải quốc tế về các lĩnh vực Toán, Khoa học, Thể dục thể thao.

Hà Linh
#Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động #đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động #tuyên dương học sinh giỏi

Xem thêm

Cùng chuyên mục