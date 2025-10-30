Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội đề xuất mức phí dịch vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo đề xuất, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ là 12.000 đồng/tiếng; phí dịch vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là 15.000 đồng/tiếng.

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định danh mục các khoản thu và mức thu, cơ chế quản lý thu, chi đối với các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn thành phố từ năm học 2025-2026.

Theo đó, đối tượng áp dụng là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao); các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập (không bao gồm các cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao).


Hà Nội đề xuất phí dịch vụ giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là 15.000 đồng/tiếng

Các khoản thu và mức thu các dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo bao gồm: Dịch vụ ăn uống bán trú; Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ; Dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống; Dịch vụ đưa đón người học; Dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục khác.

Đáng chú ý, theo đề xuất, dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trước và sau giờ học chính khóa, không bao gồm tiền ăn) là 12.000 đồng/tiếng; Dịch vụ trông giữ, chăm sóc trẻ em, học sinh ngoài giờ (bao gồm dịch vụ trông giữ trong các ngày nghỉ, không bao gồm tiền ăn) là 96.000 đồng/ngày (8 tiếng).

Ngoài ra, dịch vụ hoạt động giáo dục kỹ năng sống (do các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trực tiếp thực hiện) là 15.000 đồng/tiếng/học sinh.

Đánh giá về tác động của những đề xuất trên, UBND TP. Hà Nội cho rằng, do nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn thu của học sinh nên không tác động đến ngân sách nhà nước.

Đối với người học, mức trần các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo được giữ nguyên như quy định tại Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐND.

Dự kiến, nội dung trên sẽ được HĐND thành phố xem xét, thông tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2025.

Thanh Hiếu
