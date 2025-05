Cấp cứu tại chỗ - Kỹ năng sống còn được VWS chú trọng huấn luyện

Nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong lao động, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã mời các chuyên gia đến từ Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TPHCM (Hội Chữ thập đỏ TPHCM) trực tiếp giảng dạy sơ cấp cứu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động tại doanh nghiệp.

Ngày 20/5, gần 50 công nhân viên, người lao động của Công ty VWS có mặt từ rất sớm để tham gia tập huấn, nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu đã từng được học trước đó. Hoạt động này là một trong những chương trình được VWS triển khai định kỳ, nhằm đảm bảo an toàn lao động và tạo môi trường làm việc bền vững cho người lao động trong lĩnh vực liên quan đến môi trường.

Nội dung khóa huấn luyện xoay quanh những kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản và thường gặp trong môi trường lao động như: di chuyển nạn nhân khẩn cấp, sơ cứu dị vật đường thở, xử lý ngưng tim – ngưng thở, chảy máu, sốc, điện giật, té ngã gây gãy xương, bỏng và các tai nạn do hóa chất… Các học viên được thực hành trên mô hình mô phỏng, qua đó rèn luyện kỹ năng xử lý nhanh, đúng kỹ thuật trong những “phút vàng” đầu tiên – yếu tố quyết định hiệu quả cứu người trong thực tế.

Lần đầu tham gia khóa huấn luyện, anh Nguyễn Thanh Tùng (30 tuổi), công nhân vận hành cho biết, chương trình rất thiết thực, học và thực hành được ngay. “Trước đây, tôi không biết nếu gặp người bị ngất hay ngưng thở thì phải làm gì. Sau khóa học, tôi đã hiểu rõ và tự tin hơn khi ứng phó” – anh Tùng chia sẻ.

Còn chị Lê Thị Mỹ (42 tuổi), nhân viên đã có 8 năm làm việc tại VWS, nói rằng khóa học giúp người lao động chủ động hơn trước các sự cố bất ngờ. “Đây là chương trình được công ty tổ chức hàng năm. Mỗi lần học lại, tôi đều thấy mình thêm vững vàng hơn khi gặp tình huống khẩn cấp. Mong rằng công ty sẽ tiếp tục duy trì và mở rộng” – chị Mỹ bày tỏ.

Theo ông Trần Viết Tuấn, tập huấn viên của Trung tâm Huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa TP.HCM, khóa học được thiết kế với tỷ lệ 25% lý thuyết và 75% thực hành nhằm giúp học viên dễ dàng tiếp thu và vận dụng kiến thức. Thông qua các mô hình trực quan và tình huống giả định, khoảng 80% học viên đạt yêu cầu và thay đổi nhận thức rõ rệt về vai trò của sơ cấp cứu trong môi trường lao động và xã hội.

“Học viên học một lần là chưa đủ. Tai nạn xảy ra bất ngờ, nên kỹ năng cần được duy trì như một phản xạ. Chúng tôi mong muốn người lao động không chỉ học kiến thức mà còn thực sự biết cách xử lý trong tình huống nguy cấp. Kỹ năng này không chỉ cần thiết tại nơi làm việc mà còn hữu ích trong gia đình và đời sống xã hội” - ông Tuấn nói.

Là một trong những doanh nghiệp chú trọng quyền lợi người lao động, VWS thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến an toàn sức khỏe nghề nghiệp. Ngoài tập huấn sơ cấp cứu, công ty còn tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống say nắng – say nóng, diễn tập phòng cháy chữa cháy, thăm khám sức khỏe miễn phí định kỳ cho người lao động… “Chúng tôi xem việc huấn luyện kỹ năng sơ cấp cứu như một phần trong chính sách chăm lo người lao động. Khi mỗi nhân viên được trang bị kiến thức cần thiết, họ không chỉ bảo vệ bản thân mà còn có thể hỗ trợ đồng nghiệp và góp phần tạo nên môi trường làm việc an toàn” – đại diện Công ty VWS cho biết.