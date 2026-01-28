Khánh thành điểm trường do quân đội xây tặng thầy trò ở thôn đặc biệt khó khăn của Lào Cai

Dự buổi lễ có Thiếu tướng Phạm Hùng Hưng - Phó Tư lệnh Quân khu 2; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Ngân - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 2; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai cùng cấp ủy, chính quyền xã Bảo Nhai và các thầy, cô giáo, các em học sinh của điểm trường.

Phìn Giàng là thôn vùng cao của xã Bảo Nhai, thuộc khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Trong nhiều năm qua, cơ sở vật chất phục vụ dạy và học tại điểm trường còn thiếu thốn, phòng học chật hẹp, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an toàn, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập cũng như điều kiện sinh hoạt của các cháu học sinh mầm non nơi đây.

Quang cảnh buổi lễ.

Với tinh thần "Vì nhân dân phục vụ", phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng điểm trường mầm non Phìn Giàng với các hạng mục đồng bộ gồm: phòng học, phòng vệ sinh khép kín, phòng công vụ, bếp ăn và các công trình phụ trợ với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Đặng Hồng Hải - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lào Cai, chúc mừng các thầy, cô giáo và các cháu học sinh điểm trường Phìn Giàng có ngôi trường mới; đồng thời nhấn mạnh, công trình không chỉ là món quà nghĩa tình Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 dành tặng cho các thầy, cô giáo và các cháu học sinh nơi đây, mà còn thể hiện trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu nói chung và cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Lào Cai nói riêng đối với sự nghiệp giáo dục vì thế hệ mầm non tương lai của đất nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành và bàn giao.

Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Nhai Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định: Công trình được hoàn thành và đưa vào sử dụng, tạo nên một môi trường học tập khang trang, sạch đẹp, an toàn cho các cháu học sinh; đồng thời góp phần quan trọng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, từng bước rút ngắn khoảng cách về điều kiện học tập giữa vùng cao và vùng thuận lợi. Đây không chỉ là một công trình xây dựng đơn thuần, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm, trách nhiệm và sự sẻ chia sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Quân đội đối với nhân dân vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn; là minh chứng rõ nét cho tình đoàn kết quân - dân bền chặt

Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng các phần quà tại buổi lễ.

Tại Lễ khánh thành và bàn giao, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu đã trao tặng điểm trường Phìn Giàng 1 tivi Samsung 65 inch; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 1 tủ lạnh cùng 30 bàn học.