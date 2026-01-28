Sức khoẻ của phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng núi Đắk Lắk

TPO - Phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk đã được cấp cứu, sức khỏe ổn định.

Sáng 28/1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) xác nhận với Tiền Phong, đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu một phi công bị thương. Cụ thể, hồi 9h03 phút, bệnh viện tiếp nhận một phi công. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành chụp X-Quang, CT Scan đều không phát hiện bất thường. Hiện tại sức khoẻ của phi công ổn.

Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - nơi cấp cứu phi công bị thương.

Sáng cùng ngày, một nguồn tin cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ rơi máy báy quân sự tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa, (trước đây thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

Khu vực máy bay rơi.

Hiện các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp tiếp cận hiện trường, xử lý vụ việc.