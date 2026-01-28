Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Sức khoẻ của phi công trong vụ rơi máy bay quân sự ở vùng núi Đắk Lắk

Nhóm PV
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Phi công bị thương trong vụ rơi máy bay quân sự ở Đắk Lắk đã được cấp cứu, sức khỏe ổn định.

Sáng 28/1, nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa Phú Yên (Đắk Lắk) xác nhận với Tiền Phong, đơn vị vừa tiếp nhận, cấp cứu một phi công bị thương. Cụ thể, hồi 9h03 phút, bệnh viện tiếp nhận một phi công. Ngay lập tức các bác sĩ tiến hành chụp X-Quang, CT Scan đều không phát hiện bất thường. Hiện tại sức khoẻ của phi công ổn.

tienphong-22.jpg
Bệnh viện Đa khoa Phú Yên - nơi cấp cứu phi công bị thương.

Sáng cùng ngày, một nguồn tin cho biết, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ rơi máy báy quân sự tại khu vực vùng núi giáp ranh giữa xã Hòa Xuân và phường Đông Hòa, (trước đây thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên cũ).

Khi xảy ra vụ việc, phi công trên máy bay đã nhảy dù, bị thương và được các lực lượng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phú Yên.

tp-111.jpg
Khu vực máy bay rơi.

Hiện các lực lượng, đơn vị liên quan đang phối hợp tiếp cận hiện trường, xử lý vụ việc.

Nhóm PV
#Phi công #máy bay quân sự #Đắk Lắk #vụ rơi #cấp cứu #sức khỏe

Xem thêm

Cùng chuyên mục