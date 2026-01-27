Triều Tiên phóng vật thể nghi tên lửa đạn đạo

TPO - Quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía Đông bán đảo Triều Tiên. Động thái được xem là nhằm phô trương sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng trước thềm đại hội đảng quan trọng sắp tới.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 27/1, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vào khoảng 15h50 (giờ địa phương), Triều Tiên đã phóng tên lửa về phía Đông bán đảo.

"Quân đội Hàn Quốc duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, đồng thời chia sẻ chặt chẽ thông tin về vụ phóng với phía Mỹ và Nhật Bản trong bối cảnh tăng cường giám sát nhằm ngăn chặn các vụ phóng bổ sung", JCS nêu rõ.

Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên ngày 4/1. Ảnh: Yonhap

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng phát đi thông cáo xác nhận Triều Tiên đã tiến hành một vụ phóng tên lửa, nhiều khả năng là tên lửa đạn đạo. Tokyo yêu cầu các máy bay và tàu thuyền theo dõi chặt chẽ thông tin, đồng thời không tiếp cận các mảnh vỡ nếu phát hiện mà phải báo ngay cho Cơ quan An ninh Hàng hải.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ hai của Bình Nhưỡng trong tháng này, sau vụ phóng diễn ra chỉ vài giờ trước khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung lên đường sang thăm Trung Quốc vào hôm 4/1.

