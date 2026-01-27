Mỹ triển khai xe tăng Abrams đến Romania

TPO - Quan chức Romania cho biết Mỹ đang triển khai các đơn vị quân đội mới đến Romania. Các đơn vị này được trang bị xe tăng Abrams.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Romania Gheorghita Vlad, các đơn vị mới là một phần của sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại Romania, được triển khai luân phiên và không đại diện cho sự gia tăng quân số.

Ông Gheorghita Vlad không nêu rõ bao nhiêu xe tăng được Mỹ chuyển sang Romania.

Tổng Tham mưu trưởng Romania cũng cho biết thêm rằng, trong các cuộc thảo luận với đại diện của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã thống nhất NATO sẽ duy trì các cam kết bảo đảm an ninh quốc phòng theo kế hoạch chung.

"Mỹ đồng ý duy trì mức đóng góp quân số như hiện tại và cam kết nâng cao chất lượng của các lực lượng được triển khai tại Romania", ông Gheorghita Vlad nhấn mạnh.

Vào tháng 10/2025, Mỹ tuyên bố sẽ giảm sự hiện diện quân sự tại Romania bằng việc rút một tiểu đoàn khỏi lữ đoàn luân phiên được giao nhiệm vụ bảo vệ sườn phía đông nam của NATO, trong khi vẫn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại nước này.

Ngoài lực lượng Mỹ, Romania còn là nơi đóng quân của nhiều binh sĩ châu Âu. Tổng số binh lính Mỹ và châu Âu còn lại trong nước sau quyết định giảm quân số của Washington là khoảng 3.500 người.

Bắt đầu từ tháng 1/2026, Romania trở thành trung tâm hậu cần chiến lược thứ hai cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở rộng những hoạt động hỗ trợ hậu cần cho Kiev.