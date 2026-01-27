Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Người lính

Google News

Mỹ triển khai xe tăng Abrams đến Romania

Quỳnh Như

TPO - Quan chức Romania cho biết Mỹ đang triển khai các đơn vị quân đội mới đến Romania. Các đơn vị này được trang bị xe tăng Abrams.

Theo Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Romania Gheorghita Vlad, các đơn vị mới là một phần của sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại Romania, được triển khai luân phiên và không đại diện cho sự gia tăng quân số.

Ông Gheorghita Vlad không nêu rõ bao nhiêu xe tăng được Mỹ chuyển sang Romania.

ab.jpg

Tổng Tham mưu trưởng Romania cũng cho biết thêm rằng, trong các cuộc thảo luận với đại diện của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp Đồng minh thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại châu Âu, đã thống nhất NATO sẽ duy trì các cam kết bảo đảm an ninh quốc phòng theo kế hoạch chung.

"Mỹ đồng ý duy trì mức đóng góp quân số như hiện tại và cam kết nâng cao chất lượng của các lực lượng được triển khai tại Romania", ông Gheorghita Vlad nhấn mạnh.

Vào tháng 10/2025, Mỹ tuyên bố sẽ giảm sự hiện diện quân sự tại Romania bằng việc rút một tiểu đoàn khỏi lữ đoàn luân phiên được giao nhiệm vụ bảo vệ sườn phía đông nam của NATO, trong khi vẫn duy trì khoảng 1.000 binh sĩ tại nước này.

Ngoài lực lượng Mỹ, Romania còn là nơi đóng quân của nhiều binh sĩ châu Âu. Tổng số binh lính Mỹ và châu Âu còn lại trong nước sau quyết định giảm quân số của Washington là khoảng 3.500 người.

Bắt đầu từ tháng 1/2026, Romania trở thành trung tâm hậu cần chiến lược thứ hai cung cấp vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine, trong bối cảnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mở rộng những hoạt động hỗ trợ hậu cần cho Kiev.

Quỳnh Như
Romania Journal
#Mỹ #xe tăng Abrams #Romania #NATO #quân sự #châu Âu

Xem thêm

Cùng chuyên mục