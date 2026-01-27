Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Lý do Đức không thể cung cấp thêm 'lá chắn' Patriot cho Ukraine

Quỳnh Như

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, Berlin hiện không có khả năng chuyển giao thêm các hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine từ kho dự trữ quốc gia.

Bình luận về đề nghị của Kiev về việc tăng cường viện trợ đạn dược và khí tài phòng không, Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius nhấn mạnh, Đức đã đóng góp "một phần không cân xứng" khi chuyển giao hơn 1/3 số hệ thống Patriot hiện có cho Ukraine. Điều này khiến Berlin không thể cam kết cung cấp thêm vào thời điểm hiện tại.

Theo ông Boris Pistorius, việc tiếp tục chuyển giao là không khả thi do quân đội nước này vẫn đang chờ các hệ thống thay thế, đồng thời phải duy trì năng lực huấn luyện nhân sự và bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu cho các nhiệm vụ phòng không của chính mình.

"Chúng tôi không thể làm gì hơn thế, vì chính chúng tôi cũng đang chờ nguồn cung cấp hệ thống Patriot để thay thế những hệ thống đã được chuyển giao", ông nói.

patriot.jpg

Bộ trưởng Quốc phòng Đức thừa nhận số lượng hệ thống phòng không IRIS-T cung cấp cho Ukraine vẫn chưa đủ, đặc biệt là khi các cuộc tấn công trên không của Nga tiếp tục gia tăng.

Ông lưu ý rằng Đức hiện là quốc gia duy nhất có khả năng cung cấp IRIS-T cho Kiev và vẫn đang viện trợ "một cách thường xuyên", song cường độ tấn công cao khiến các đợt cung cấp trước đó trở nên chưa đủ.

Trong cuộc gặp với đối tác phương Tây, Bộ trưởng Quốc phòng Đức kêu gọi các đồng minh tiến hành kiểm kê chung kho vũ khí của riêng mình, đặc biệt là ở những quốc gia còn dự trữ hệ thống phòng không phù hợp.

Tính đến nay, Đức đã cung cấp tổng cộng 5 hệ thống Patriot cho Ukraine trong khuôn khổ viện trợ quân sự, trở thành một trong những quốc gia tài trợ lớn nhất về trang bị phòng không công nghệ cao cho Kiev.

Trước đó, Ukraine cho biết đã đưa thêm hai hệ thống Patriot vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Đáng chú ý, hôm 22/1, bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí về việc tiếp tục cung cấp tên lửa Patriot cho Ukraine.

Quỳnh Như
Tass
