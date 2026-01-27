Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tổng thống Mỹ mất kiên nhẫn, tăng thuế với Hàn Quốc

Minh Hạnh

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Mỹ, chỉ trích cơ quan lập pháp của đồng minh này vì đã không thông qua thỏa thuận thương mại với Washington.

v20250825eh-0951-54747516007-o.jpg
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Nhà Trắng)

"Quốc hội Hàn Quốc không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội.

"Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua Thỏa thuận Thương mại Lịch sử của chúng ta, điều mà họ có quyền quyết định, nên tôi sẽ áp thuế quan đối với ô tô, gỗ, dược phẩm Hàn Quốc và tất cả các loại thuế quan đối ứng khác của Hàn Quốc, từ 15% lên 25%”

Hiện chưa rõ khi nào việc tăng thuế quan sẽ có hiệu lực, hoặc điều gì đã dẫn đến chỉ thị của ông Trump.

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Nhà Xanh ngày 27/1 cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ tăng thuế. Nhưng Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan - hiện đang ở Canada - sẽ sớm đến thăm Mỹ và gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Theo một tuyên bố của Bộ Công nghiệp, ông Kim dự kiến ​​sẽ ở Mỹ từ ngày 28 đến 31/1.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 709,4 tỷ USD vào năm 2025, tăng 3,8% so với năm 2024. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 122,9 tỷ USD, giảm 3,8% nhưng vẫn là thị trường lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Xuất khẩu ô tô từ Hàn Quốc sang Mỹ đạt 30,2 tỷ USD, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, lớn nhất trong tất cả các ngành của Hàn Quốc, nhưng đã giảm 13,2% so với năm 2024.

Trong một thỏa thuận khung đạt được giữa hai đồng minh năm ngoái, Washington và Seoul đã nhất trí áp thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô Hàn Quốc vào Mỹ ở mức 15%, giảm từ 25%, ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản. Mức thuế 15% có hiệu lực từ ngày 1/11.

Việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor và công ty con Kia, do các công ty này xuất khẩu đáng kể sang Mỹ. Cổ phiếu của Hyundai và Kia đã giảm lần lượt 3,5% và 4,8% trong phiên giao dịch sáng 27/1.

Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện thỏa thuận được công bố với Washington năm ngoái, nhưng các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng về tốc độ thực hiện chậm chạp.

Ông Josh Lipsky - phụ trách kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương - cho biết hành động của ông Trump phản ánh sự thiếu kiên nhẫn với tốc độ thực thi thỏa thuận thương mại khung của Seoul, đồng thời nhấn mạnh sự không chắc chắn về vấn đề thuế quan.

"Đây chỉ là một lời nhắc nhở rằng thị trường đã sai khi nghĩ chúng ta sẽ đạt được sự ổn định về thuế quan vào năm 2026", ông Lipsky nhận định. "Mọi người nói: Ồ ông ấy không giữ lời hứa. Đôi khi điều đó đúng, đôi khi sai. Chỉ riêng sự thiếu ổn định đó thôi cũng đã có cái giá của nó rồi”.

Minh Hạnh
Reuters
#Tổng thống Mỹ Donald Trump #Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung #thuế #Hàn Quốc #xe ô tô #thuế quan đối ứng #Nhà Trắng

Xem thêm

Cùng chuyên mục