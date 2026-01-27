Tổng thống Mỹ mất kiên nhẫn, tăng thuế với Hàn Quốc

TPO - Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ tăng thuế đối với hàng nhập khẩu từ Hàn Quốc vào Mỹ, chỉ trích cơ quan lập pháp của đồng minh này vì đã không thông qua thỏa thuận thương mại với Washington.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung. (Ảnh: Nhà Trắng)

"Quốc hội Hàn Quốc không thực hiện đúng thỏa thuận với Mỹ", ông Trump viết trên mạng xã hội.

"Vì Quốc hội Hàn Quốc chưa thông qua Thỏa thuận Thương mại Lịch sử của chúng ta, điều mà họ có quyền quyết định, nên tôi sẽ áp thuế quan đối với ô tô, gỗ, dược phẩm Hàn Quốc và tất cả các loại thuế quan đối ứng khác của Hàn Quốc, từ 15% lên 25%”

Hiện chưa rõ khi nào việc tăng thuế quan sẽ có hiệu lực, hoặc điều gì đã dẫn đến chỉ thị của ông Trump.

Nhà Trắng và Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Nhà Xanh ngày 27/1 cho biết chưa nhận được thông báo chính thức về việc Mỹ tăng thuế. Nhưng Bộ trưởng Công nghiệp Kim Jung-kwan - hiện đang ở Canada - sẽ sớm đến thăm Mỹ và gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick. Theo một tuyên bố của Bộ Công nghiệp, ông Kim dự kiến ​​sẽ ở Mỹ từ ngày 28 đến 31/1.

Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đạt mức cao kỷ lục 709,4 tỷ USD vào năm 2025, tăng 3,8% so với năm 2024. Xuất khẩu sang Mỹ đạt 122,9 tỷ USD, giảm 3,8% nhưng vẫn là thị trường lớn thứ hai sau Trung Quốc.

Xuất khẩu ô tô từ Hàn Quốc sang Mỹ đạt 30,2 tỷ USD, chiếm 25% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, lớn nhất trong tất cả các ngành của Hàn Quốc, nhưng đã giảm 13,2% so với năm 2024.

Trong một thỏa thuận khung đạt được giữa hai đồng minh năm ngoái, Washington và Seoul đã nhất trí áp thuế nhập khẩu ô tô và phụ tùng ô tô Hàn Quốc vào Mỹ ở mức 15%, giảm từ 25%, ngang bằng với các đối thủ cạnh tranh Nhật Bản. Mức thuế 15% có hiệu lực từ ngày 1/11.

Việc tăng thuế sẽ ảnh hưởng đặc biệt nặng nề đến nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc Hyundai Motor và công ty con Kia, do các công ty này xuất khẩu đáng kể sang Mỹ. Cổ phiếu của Hyundai và Kia đã giảm lần lượt 3,5% và 4,8% trong phiên giao dịch sáng 27/1.

Hàn Quốc đã nỗ lực thực hiện thỏa thuận được công bố với Washington năm ngoái, nhưng các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng về tốc độ thực hiện chậm chạp.

Ông Josh Lipsky - phụ trách kinh tế quốc tế tại Hội đồng Đại Tây Dương - cho biết hành động của ông Trump phản ánh sự thiếu kiên nhẫn với tốc độ thực thi thỏa thuận thương mại khung của Seoul, đồng thời nhấn mạnh sự không chắc chắn về vấn đề thuế quan.

"Đây chỉ là một lời nhắc nhở rằng thị trường đã sai khi nghĩ chúng ta sẽ đạt được sự ổn định về thuế quan vào năm 2026", ông Lipsky nhận định. "Mọi người nói: Ồ ông ấy không giữ lời hứa. Đôi khi điều đó đúng, đôi khi sai. Chỉ riêng sự thiếu ổn định đó thôi cũng đã có cái giá của nó rồi”.