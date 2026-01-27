Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Google News

Tướng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn ở Kharkiv

Minh Hạnh

TPO - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến. Đáng chú ý, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn Kupyansk-Uzlovoy ở Kharkiv.

Tướng Gerasimov đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát các đơn vị tiền tuyến thuộc nhóm quân phía Tây. Ông nói rằng quân đội Nga “đang tiếp tục tấn công theo mọi hướng”, và kể từ đầu tháng 1 đến nay đã giành quyền kiểm soát 17 khu định cư với quy mô khác nhau, trải rộng trên 500 km2 lãnh thổ.

Về thành phố Zaporozhye - một thành phố với hơn 700.000 dân và là thủ phủ của vùng Zaporozhye, tướng Gerasimov cho biết: “Các đơn vị tiền tuyến đang cách vùng ngoại ô phía nam và đông nam thành phố khoảng 12 - 14 km”. Chỉ riêng ở khu vực này, đã có 4 khu dân cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong tháng 1.

Hình ảnh chuyến thị sát của Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Cùng lúc đó, nhóm quân phía Đông đang tiến công ở phía đông tỉnh Zaporozhye. Một số đơn vị đang “tiến hành các hoạt động chiến đấu để tạo ra một vùng an ninh” kéo dài đến tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine, ông Gerasimov nói. Hồi cuối tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, bước tiến của Nga trong khu vực có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở tỉnh Zaporozhye.

Tại khu vực phía đông bắc của mặt trận, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn Kupyansk-Uzlovoy, và các hoạt động truy quét đang được tiến hành trong thị trấn. Ông nói thêm rằng các đơn vị Ukraine vẫn bị bao vây ở một khu vực gần đó. Ước tính có tới 800 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt.

Dọc theo trục phía bắc, ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đang mở rộng vùng đệm ở các khu vực ranh giới của tỉnh Sumy và Kharkiv. Trước đó, Mátxcơva đã nói rằng hoạt động này nhằm mục đích bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công tái diễn của Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.

Minh Hạnh
#Nga #Ukraine #tỉnh Zaporozhye #tỉnh Kharkiv #tiền tuyến #xung đột Nga - Ukraine

Xem thêm

Cùng chuyên mục