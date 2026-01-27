Tướng Nga tuyên bố giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn ở Kharkiv

TPO - Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, quân đội nước này đang tiếp tục đẩy lùi lực lượng Ukraine trên toàn bộ tiền tuyến. Đáng chú ý, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn Kupyansk-Uzlovoy ở Kharkiv.

Tướng Gerasimov đưa ra tuyên bố này trong chuyến thị sát các đơn vị tiền tuyến thuộc nhóm quân phía Tây. Ông nói rằng quân đội Nga “đang tiếp tục tấn công theo mọi hướng”, và kể từ đầu tháng 1 đến nay đã giành quyền kiểm soát 17 khu định cư với quy mô khác nhau, trải rộng trên 500 km2 lãnh thổ.

Về thành phố Zaporozhye - một thành phố với hơn 700.000 dân và là thủ phủ của vùng Zaporozhye, tướng Gerasimov cho biết: “Các đơn vị tiền tuyến đang cách vùng ngoại ô phía nam và đông nam thành phố khoảng 12 - 14 km”. Chỉ riêng ở khu vực này, đã có 4 khu dân cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga trong tháng 1.

Hình ảnh chuyến thị sát của Tổng tham mưu trưởng các Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov. (Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga)

Cùng lúc đó, nhóm quân phía Đông đang tiến công ở phía đông tỉnh Zaporozhye. Một số đơn vị đang “tiến hành các hoạt động chiến đấu để tạo ra một vùng an ninh” kéo dài đến tỉnh Dnepropetrovsk của Ukraine, ông Gerasimov nói. Hồi cuối tháng 11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, bước tiến của Nga trong khu vực có thể dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống phòng thủ Ukraine ở tỉnh Zaporozhye.

Tại khu vực phía đông bắc của mặt trận, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát trung tâm đường sắt lớn Kupyansk-Uzlovoy, và các hoạt động truy quét đang được tiến hành trong thị trấn. Ông nói thêm rằng các đơn vị Ukraine vẫn bị bao vây ở một khu vực gần đó. Ước tính có tới 800 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt.

Dọc theo trục phía bắc, ông Gerasimov cho biết quân đội Nga đang mở rộng vùng đệm ở các khu vực ranh giới của tỉnh Sumy và Kharkiv. Trước đó, Mátxcơva đã nói rằng hoạt động này nhằm mục đích bảo vệ các khu vực biên giới của Nga khỏi các cuộc tấn công tái diễn của Ukraine nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng trọng yếu.