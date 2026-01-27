Thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các đại diện ngoại giao nước ngoài

TPO - Ngày 27/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung và đại diện các cơ quan Trung ương đã đồng chủ trì buổi thông báo về kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Tại buổi thông báo, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung gửi lời cảm ơn sự tham dự và quan tâm của bạn bè, đối tác quốc tế đối với Đại hội XIV của Đảng; nhấn mạnh sự kiện trọng đại này không chỉ đánh giá nhiệm kỳ 5 năm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII mà còn là một dấu mốc lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam.

Buổi thông báo kết quả Đại hội XIV của Đảng tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. Ảnh: CAND

Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra, thông qua các văn kiện quan trọng và bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết. Ban Chấp hành Trung ương đã bầu Bộ Chính trị gồm 19 ủy viên.

Đại hội xác định mục tiêu tổng quát là giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phát triển nhanh và bền vững; nâng cao đời sống nhân dân; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên mới của dân tộc, phấn đấu đến năm 2030 và tầm nhìn 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Nội dung các văn kiện có nhiều điểm mới, đột phá, trong đó xác định phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng Đảng là then chốt; phát triển văn hoá, con người là nền tảng; tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập là trọng yếu, thường xuyên; đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia là động lực trung tâm của phát triển. Đại hội cũng xác định 5 quan điểm chỉ đạo lớn, 8 định hướng lớn và 3 mục tiêu đột phá chiến lược.

Về đường lối đối ngoại, Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Đại hội khẳng định tiếp tục kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả; kết hợp chặt chẽ đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, đối ngoại công an, quốc phòng; đóng góp tích cực, có trách nhiệm vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới. Việt Nam coi trọng sự ủng hộ, hợp tác của bạn bè quốc tế và khẳng định sẽ tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Các đối tác sẵn sàng đồng hành

Tại sự kiện, nhiều đại sứ, trưởng các cơ quan ngoại giao đã có những chia sẻ, đánh giá về những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và gửi lời chúc, kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Đại sứ Singapore tại Việt Nam Rajpal Singh chia sẻ ấn tượng với những phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm về tầm nhìn phát triển đến năm 2045.

Đại sứ Rajpal Singh cho rằng, đây là cơ hội để các doanh nghiệp Singapore mở rộng hợp tác với Việt Nam để cùng hướng tới những mục tiêu đầy tham vọng; chính sách đối ngoại của Việt Nam sẽ tiếp tục đóng vai trò rất quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức.

Điều phối viên thường trú Liên Hợp Quốc (LHQ) tại Việt Nam Pauline Tamesis khẳng định, LHQ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để cùng định hình tương lai, cũng như phối hợp ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống; hoan nghênh đường lối đối ngoại của Việt Nam và đánh giá cao cam kết chính trị mạnh mẽ nhằm đưa các chủ trương, văn kiện vào thực tiễn.

Bà khẳng định, LHQ ủng hộ các mục tiêu của Việt Nam trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học - công nghệ, đẩy nhanh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đồng thời tiếp tục thúc đẩy và bảo đảm quyền con người, sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Việt Nam để hiện thực hóa các mục tiêu này.

Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou đánh giá, Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với Việt Nam, mở ra định hướng cho việc triển khai thành công các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới, đồng thời thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Ông bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thành công với sự hỗ trợ của các đối tác và những người bạn lâu năm.