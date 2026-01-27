Lào Cai: Tết sớm của người dân xã biên giới Pha Long

TPO - Ngày 27/1, tại xã biên giới Pha Long (tỉnh Lào Cai), Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp các lực lượng và địa phương tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” với nhiều hoạt động thiết thực, góp phần chăm lo đời sống, thắt chặt tình quân - dân nơi biên cương.

Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lào Cai, UBND xã Pha Long và các đơn vị đồng hành tổ chức.

Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Phát biểu khai mạc chương trình, Đại tá Nguyễn Phi Khanh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai cho biết, năm nay các chương trình được tổ chức trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, gần gũi với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.

Đơn vị đã huy động hơn 5.000 suất quà, tổng trị giá trên 2,5 tỷ đồng để triển khai Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2026.

Tại xã Pha Long, Ban Tổ chức trao tặng 1.500 suất quà, tổng trị giá 750 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và học sinh nghèo vượt khó, tiêu biểu. Số quà còn lại sẽ được tổ chức trao tại 8 xã, phường biên giới trong thời gian tới.

Bà Giàng Thị Dung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai phát biểu tại chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai khẳng định, các chương trình an sinh xã hội như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản”, “Nâng bước em đến trường - Con nuôi Đồn Biên phòng” không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn góp phần củng cố niềm tin của nhân dân khu vực biên giới đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang.

Tại chương trình, 1.500 phần quà Tết ý nghĩa đã được trao cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao quà cho học sinh trong các chương trình "Con nuôi Đồn Biên phòng", "Nâng bước em đến trường", học sinh vượt khó vươn lên trong học tập; tổ chức "Gian hàng 0 đồng" tặng nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người dân.

Nhiều phần quà được trao tại chương trình.

Dịp này, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho hộ gia thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã Pha Long.