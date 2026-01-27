Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giải tỏa chợ tự phát ở Đắk Lắk

Hồ Nam
TPO - Nhằm lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông, UBND xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk triển khai đợt cao điểm giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các điểm kinh doanh tự phát.

Sáng 27/1, UBND xã Pơng Drang đã ra quân triển khai đợt cao điểm, lập lại trật tự đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, giải tỏa hành lang lộ giới và xử lý các điểm kinh doanh tự phát.

Ông Nguyễn Ngọc Đắc - Phó Chủ tịch UBND xã Pơng Drang - cho biết nhằm đảm bảo trật tự văn minh đô thị và kiềm giảm tai nạn giao thông, UBND xã triển khai kế hoạch giải tỏa hành lang an toàn đường bộ và các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn.

Với mục tiêu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để dựng mái che, biển quảng cáo và buôn bán trái phép, UBND xã thực hiện đồng bộ, công khai và nghiêm minh, trong đó ưu tiên công tác tuyên truyền, vận động để người dân tự giác tháo dỡ công trình vi phạm.

Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành hoặc có hành vi kích động, chống đối, lực lượng chức năng của UBND xã Pơng Drang kiên quyết lập biên bản xử lý vi phạm hành chính và tiến hành cưỡng chế giải tỏa theo đúng quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng vận động người dân, ký cam kết không vi phạm.
Một số hộ dân kinh doanh vi phạm buộc lực lượng chức năng xử lý vi phạm, tháo gỡ phần mái lấn chiếm ra lòng đường vỉa hè.
Hồ Nam
