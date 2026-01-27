Đà Nẵng không để xảy ra 'xã trắng ca nô' trong thiên tai

TPO - Đó là một trong những yêu cầu được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đưa ra tại hội nghị báo cáo bản đồ chỉ huy lực lượng, phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn diễn ra ngày 27/1.

Hệ thống bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn được xây dựng trên nền bản đồ tổng thể của thành phố. Trong đó tập trung làm rõ bản đồ ngập lụt theo từng khu vực, địa phương; xác định các khu vực trọng yếu, xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, sự cố. Đồng thời xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang bị; điểm tập kết lương thực, nhu yếu phẩm; khu vực tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ và các bãi đáp phục vụ cơ động lực lượng khi cần thiết.

Xuồng máy tiếp cận các hộ dân vùng ngập tại Đà Nẵng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025. Ảnh: Thanh Hiền.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ địa bàn, nhất là các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, chia cắt giao thông. Từ đó xây dựng, cập nhật bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn bảo đảm chính xác, khoa học, sát thực tế.

Đồng thời xác định rõ lực lượng, phương tiện, trang bị, kho dự trữ, điểm tập kết và phương án tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, bảo đảm khi xảy ra thiên tai, sự cố có thể huy động nhanh, phân bổ hợp lý. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng “xã trắng ca nô”, “khu vực trắng phương tiện” trong thiên tai, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Lực lượng chức năng đưa người dân vùng ngập phường Hoà Xuân lên xuồng máy để di tản.

Bộ CHQS thành phố cũng lưu ý các đơn vị chức năng cần đẩy nhanh thực hiện chủ trương xây dựng các bãi đáp trực thăng tại khu vực miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ động lực lượng, phương tiện đường không khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng.