Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Đà Nẵng không để xảy ra 'xã trắng ca nô' trong thiên tai

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Đó là một trong những yêu cầu được Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Đà Nẵng đưa ra tại hội nghị báo cáo bản đồ chỉ huy lực lượng, phương tiện, trang bị cứu hộ, cứu nạn diễn ra ngày 27/1.

Hệ thống bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn được xây dựng trên nền bản đồ tổng thể của thành phố. Trong đó tập trung làm rõ bản đồ ngập lụt theo từng khu vực, địa phương; xác định các khu vực trọng yếu, xung yếu, có nguy cơ cao xảy ra thiên tai, sự cố. Đồng thời xây dựng phương án bố trí lực lượng, phương tiện, trang bị; điểm tập kết lương thực, nhu yếu phẩm; khu vực tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ và các bãi đáp phục vụ cơ động lực lượng khi cần thiết.

tp-lu-9339.jpg
Xuồng máy tiếp cận các hộ dân vùng ngập tại Đà Nẵng trong đợt mưa lũ tháng 11/2025. Ảnh: Thanh Hiền.

Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ địa bàn, nhất là các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lũ, sạt lở, chia cắt giao thông. Từ đó xây dựng, cập nhật bản đồ chỉ huy cứu hộ, cứu nạn bảo đảm chính xác, khoa học, sát thực tế.

Đồng thời xác định rõ lực lượng, phương tiện, trang bị, kho dự trữ, điểm tập kết và phương án tiếp nhận, phân phối hàng cứu trợ, bảo đảm khi xảy ra thiên tai, sự cố có thể huy động nhanh, phân bổ hợp lý. Đặc biệt, không để xảy ra tình trạng “xã trắng ca nô”, “khu vực trắng phương tiện” trong thiên tai, góp phần giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

tp-lutay-an-12.jpg
Lực lượng chức năng đưa người dân vùng ngập phường Hoà Xuân lên xuồng máy để di tản.

Bộ CHQS thành phố cũng lưu ý các đơn vị chức năng cần đẩy nhanh thực hiện chủ trương xây dựng các bãi đáp trực thăng tại khu vực miền núi, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ động lực lượng, phương tiện đường không khi xảy ra thiên tai, sự cố nghiêm trọng.

Thanh Hiền
#Đà Nẵng #ngập lũ #cứu hộ #“xã trắng ca nô” #“khu vực trắng phương tiện” #thiên tai #ca nô

Xem thêm

Cùng chuyên mục