Hà Nội nghiên cứu mở rộng trục Quốc lộ 1A đi qua 21 phường, xã

TPO - Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị có tổng chiều dài tuyến khoảng 36,3km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90m. Dự án đi qua 21 phường, xã với tổng mức đầu tư khoảng 152.639,76 tỷ đồng.

Tại Kỳ họp thứ 31, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua sơ bộ chủ trương đầu tư Dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT).

Theo UBND TP. Hà Nội, mục tiêu đầu tư nhằm xây dựng một tuyến đường hiện đại đáp ứng nhu cầu giao thông đi lại trong tương lai giữa khu vực trung tâm thành phố với các đô thị lớn; kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phía Nam một cách thuận lợi, góp phần tái cấu trúc đô thị dọc tuyến Quốc lộ 1A và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực dự án đầu tư đi qua.

tp-7.jpg
Quốc lộ 1A đoạn Ngọc Hồi- Văn Điển

Dự kiến, tổng chiều dài tuyến đường khoảng 36,3km, quy mô mặt cắt ngang khoảng 90m với tổng mức đầu tư khoảng 152.639,76 tỷ đồng. Dự án đi qua 21 phường, xã của thành phố gồm: Văn Miếu, Cửa Nam, Hai Bà Trưng, Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Dự kiến loại hợp đồng dự án là Hợp đồng xây dựng – chuyển giao, thanh toán bằng quỹ đất và các hình thức khác theo quy định.

Theo Ban Đô thị HĐND TP. Hà Nội, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị là cần thiết để đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải, kết nối trung tâm thành phố với các đại đô thị, hệ thống cảng cạn, cảng sông, sân bay phía Nam, ga Ngọc Hồi...

Ban Đô thị cũng đề nghị UBND TP. Hà Nội rà soát, xác định các công trình di tích, di sản văn hóa trong phạm vi nghiên cứu dự án để đề xuất phương án bảo vệ phát huy giá trị của di sản văn hóa; làm việc với các đơn vị liên quan về tuyến đường sắt Quốc gia phía Đông đang được Bộ Xây dựng nghiên cứu ở bước tiền khả thi để đề xuất giải pháp thực hiện tối ưu. Đồng thời, làm rõ giải pháp tổ chức không gian cho giao thông công cộng, xe đạp và người đi bộ và thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường theo quy định.

Quá trình triển khai dự án cần khảo sát kỹ thực trạng, xác định rõ nhu cầu tái định cư cụ thể phục vụ dự án; cập nhật đầy đủ hệ số bồi thường đất ở cho phù hợp để bảo tính khả thi, công bằng, minh bạch và khả năng chi trả kịp thời cho người dân.

Thanh Hiếu
