Cục CSGT lên tiếng về vụ việc tài xế ô tô có biển số bị phủ kín bùn đất bị phạt 23 triệu đồng

TPO - Đại diện Cục CSGT cho biết, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Xe ô tô anh H. lái bị phủ kín bùn đất phía sau xe.

Chiều 27/1, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, nam tài xế điều khiển ô tô con có biển số không rõ chữ và số đã đến Đội CSGT đường bộ số 9, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội để làm việc và chấp hành nộp phạt theo quy định.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 26/1, anh N.V.H (trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô BKS 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, anh H bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, xe ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số.

Sau đó, anh H. cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900 nghìn đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi vi phạm của mình và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Ngày hôm sau, anh H đã đến trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 để làm việc và cho biết, trước đó 4 ngày, anh điều khiển ô tô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau. Khi về đến Hà Nội, mặc dù biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp nhưng do bận công việc nên chưa kịp đi rửa xe.

Tài xế trình bày, khi tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, bản thân chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng.

Sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, tài xế cho biết đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Cơ quan chức năng làm việc với tài xế H.

Theo Cục CSGT, Phòng CSGT Công an Hà Nội đã ra quyết định xử phạt anh N.V.H về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không rõ chữ, số. Với lỗi vi phạm này, anh H. bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Trước ý kiến cho rằng việc CSGT lập biên bản tài xế xe bị dính bùn đất trong quá trình di chuyển là có phần 'cứng nhắc' bởi đây không phải lỗi cố ý, đại diện Cục CSGT cho biết thêm, trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng sẽ không lập biên bản xử phạt đối với các trường hợp biển số chỉ bị bụi bẩn, bùn đất che lấp tạm thời. Tuy nhiên, với những trường hợp bùn đất đã bám lâu ngày, chủ phương tiện cố tình không làm sạch, lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.