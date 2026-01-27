Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khách làng chơi siết cổ gái bán dâm để quỵt tiền, cướp tài sản

Chúc Trí - Tấn Minh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi quan hệ tình dục 3 lần với thoả thuận giá 1,2 triệu đồng, nhưng không có tiền trả, Nguyễn Văn Vũ đã dùng khăn vải siết cổ chị M. đến bất tỉnh rồi cướp tiền và điện thoại di động bỏ trốn.

Ngày 27/1, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7 - Đồng Tháp, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Vũ (23 tuổi, ngụ xã Phong Hòa, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

z7473179815008-cb09e3e8b32fb239e70112ec92007cdd.jpg
Đối tượng Nguyễn Văn Vũ

Theo điều tra ban đầu, Vũ nghiện ma túy, không có nghề nghiệp ổn định. Tối 13/1, sau khi Vũ nhậu và dùng ma túy, Vũ đến quán giải khát ở xã Tân Dương (Đồng Tháp) gặp người phụ nữ tên T.T.M. thỏa thuận mua bán dâm với số tiền 400.000 đồng/lần.

Cả hai đồng ý và đi đến nhà trọ ở gần đó thuê phòng và thực hiện hành vi quan hệ tình dục với chị M. 2 lần. Được chị M. gợi ý, Vũ tiếp tục quan hệ tình dục lần thứ 3 với tổng số tiền phải trả là 1,2 triệu đồng.

Do Vũ không có đủ tiền, nên nảy sinh ý định sau khi quan hệ tình dục lần 3 sẽ giết chết chị M. để không phải trả tiền. Để chị M. tin tưởng thì Vũ đưa trước cho chị M. 500.000 đồng.

Sau khi quan hệ tình dục lần 3, Vũ nói muốn đi ra quầy lễ tân để hỏi mật khẩu kết nối wifi rồi chuyển tiền cho chị M. Đợi lúc chị M. đang mở cửa cho Vũ đi ra ngoài, Vũ đứng từ phía sau, dùng khăn vải có sẵn trong phòng trọ siết cổ, đè chị M. xuống giường khoảng 5 phút thì chị bất tỉnh.

Vũ nghĩ rằng chị M. đã chết nên nhanh chóng lấy điện thoại di động của chị M. và 500.000 đồng đã đưa trước đó rồi rời khỏi phòng trọ. Cùng lúc này, chị M. tỉnh lại, chạy ra phía trước truy hô, người dân đuổi bắt được Vũ và báo tin đến Công an xã Tân Dương.

Sau đó chị M. được đưa đi cấp cứu.

Chúc Trí - Tấn Minh
#Đồng Tháp #quan hệ tình dục #mua dâm #cướp tài sản

Xem thêm

Cùng chuyên mục