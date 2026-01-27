Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Thua cờ bạc, hai đối tượng người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản

Hoài Văn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Chiều 27/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Ling Zingfeng (SN 1980) và Yang Jun Yun (SN 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

3222742759058165464.jpg
Hai đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun cùng tang vật. Ảnh CA

Trước đó, ngày 24/1, anh H.T.L (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Qua trình bày, khoảng hơn 17h cùng ngày, gia đình anh đi ra ngoài, đến hơn 20h quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSHS đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác định có 2 đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo, vứt lại tang vật ngụy trang tại thùng rác ven đường rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét. Nhận định các đối tượng có khả năng nhanh chóng rời khỏi địa bàn thành phố, công an đã triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 20h ngày 25/1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện 2 đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Xác định đây chính là các đối tượng gây án, lực lượng chức năng lập tức cử tổ công tác phối hợp với Công an Nghệ An đón lỏng, bắt giữ thành công 2 đối tượng khi tàu dừng tại ga Vinh.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại.

Hiện các đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Hoài Văn
#trộm cắp #Đà Nẵng #người nước ngoài #bắt giữ #tài sản #con bạc #công an Đà Nẵng #bến xe #di lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục