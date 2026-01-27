Thua cờ bạc, hai đối tượng người nước ngoài đột nhập nhà dân trộm tài sản

TPO - Các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Chiều 27/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa bắt giữ 2 đối tượng người Trung Quốc là Ling Zingfeng (SN 1980) và Yang Jun Yun (SN 1987) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun cùng tang vật. Ảnh CA

Trước đó, ngày 24/1, anh H.T.L (SN 1992, trú phường Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng) trình báo về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập, trộm cắp tài sản với tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng. Qua trình bày, khoảng hơn 17h cùng ngày, gia đình anh đi ra ngoài, đến hơn 20h quay về thì phát hiện két sắt mini trong phòng ngủ bị cạy phá, cửa thoát hiểm tầng trệt có dấu hiệu bị đột nhập.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng CSHS đã phân công tổ công tác phối hợp Công an phường Ngũ Hành Sơn và Phòng Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy xét đối tượng gây án.

Quá trình điều tra xác định có 2 đối tượng người nước ngoài thực hiện hành vi trộm cắp. Sau khi gây án, các đối tượng thay quần áo, vứt lại tang vật ngụy trang tại thùng rác ven đường rồi sử dụng xe công nghệ để tẩu thoát theo nhiều hướng, gây khó khăn cho công tác truy xét. Nhận định các đối tượng có khả năng nhanh chóng rời khỏi địa bàn thành phố, công an đã triển khai nhiều mũi trinh sát tại các bến xe, nhà ga, sân bay để truy bắt các đối tượng.

Đến khoảng 20h ngày 25/1, tại ga tàu, trinh sát phát hiện 2 đối tượng Ling Zingfeng và Yang Jun Yun đã đặt vé tàu đi Hà Nội. Xác định đây chính là các đối tượng gây án, lực lượng chức năng lập tức cử tổ công tác phối hợp với Công an Nghệ An đón lỏng, bắt giữ thành công 2 đối tượng khi tàu dừng tại ga Vinh.

Qua khai thác nhanh, các đối tượng khai nhận nhập cảnh vào Việt Nam để đánh bạc, sau khi thua hết tiền đã mua công cụ phá khóa, cạy cửa nhằm trộm cắp tài sản tại nhà dân. Sau mỗi vụ trộm, các đối tượng di chuyển ra Hà Nội để tiêu thụ tài sản rồi quay lại Đà Nẵng tiếp tục đánh bạc.

Tang vật thu giữ gồm 8 thỏi bạc, 3 lắc vàng, 1 dây chuyền vàng, 1 chiếc bông tai vàng và 2 đồng hồ các loại.

Hiện các đối tượng đã được di lý về Đà Nẵng để củng cố hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.