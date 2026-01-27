Công an Đắk Lắk triệt phá đường dây số đề liên tỉnh gần 10 tỷ đồng

TPO - Sử dụng công nghệ cao để điều hành và xóa sạch mọi dấu vết giao dịch sau mỗi lần thắng thua, đường dây đánh bạc liên tỉnh Đắk Lắk - Huế vẫn bị lực lượng chức năng triệt phá thành công.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ, chia làm 11 tổ công tác đồng loạt ra quân tập kích, bắt quả tang 11 điểm ghi số đề tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk và TP Huế.

Sau một thời gian dài điều tra, ngày 23/1, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 30 cán bộ chiến sĩ chia làm 11 tổ công tác đồng loạt bắt, khám xét tại 11 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và TP.Huế. Ngay sau đó, 11 người liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra xác định cầm đầu đường dây này là Nguyễn Trọng Bình (41 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đình Trung (39 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, TP Huế). Tại các địa điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 100 triệu đồng tiền mặt, 20 chiếc điện thoại di động cùng nhiều tài liệu liên quan đến hoạt động đánh bạc.

Nhóm đối tượng trong đường dây số đề liên tỉnh bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo hồ sơ vụ án, đường dây này bắt đầu vận hành từ tháng 10/2025 với thủ đoạn hết sức tinh vi nhằm đối phó với cơ quan công an. Các đối tượng tuyệt đối không nhận phơi đề trực tiếp mà chuyển sang "giao dịch ảo" qua các ứng dụng mạng xã hội như: Viber, Zalo, Messenger và Telegram.

Hằng ngày, sau khi nhận số từ các con bạc với số tiền giao dịch lên tới hơn 200 triệu đồng, các đối tượng sẽ chờ kết quả xổ số của các đài miền Bắc, miền Trung, miền Nam để phân định thắng thua. Đáng chú ý, để xóa dấu vết, toàn bộ tin nhắn liên lạc đều được các đối tượng tiêu hủy sạch sẽ ngay cuối ngày. Tính từ thời điểm hoạt động đến khi bị bắt giữ, tổng số tiền giao dịch trong đường dây này đã lên tới gần 10 tỷ đồng.

Tang vật cơ quan Công an thu giữ.

Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, đồng thời tiếp tục mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.