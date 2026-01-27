Công an 'treo thưởng' cho người cung cấp manh mối liên quan nhóm cướp ở Gia Lai

TPO - Công an tỉnh Gia Lai sẽ khen thưởng xứng đáng cho ai biết thông tin về phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm...), việc đào hố, tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện liên quan tới vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai.

Liên quan tới vụ hai đối tượng cướp khoảng 1,8 tỷ đồng tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai, ngày 27/1, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, sẽ khen thưởng xứng đáng cho ai biết thông tin về đặc điểm nhận dạng phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm...), việc đào hố chôn giấu phương tiện. Đặc biệt là các thông tin liên quan đến tấm ván gỗ mà các đối tượng dùng để che giấu phương tiện thì cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, tại một mương cạn trong khu vực đồi thông thuộc Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), cơ quan công an phát hiện chiếc xe máy Exciter, màu vàng đen biển số giả 77G1 - 313.12 mà hai đối tượng cướp sử dụng gây án được chôn trong một cái hố dưới mương.

Hố dưới mương được đào để chôn xe có chiều dài 2m, sâu hơn 1m. Để che hố, các đối tượng sử dụng tấm ván bằng gỗ kích thước 2,2x1m, được ghép bởi 9 miếng gỗ thông ba lá. Trên cùng, các đối tượng phủ 1 lớp đất để ngụy trang. Mở rộng hiện trường khoảng 4,7km, cơ quan công an phát hiện một số dấu vết bị than hóa và một số cây gỗ bị đốt cháy một phần.

Tấm gỗ dùng để che chiếc xe máy.

Cơ quan công an xác định, trong vụ án, có một đối tượng nam giới từ 18 - 40 tuổi, cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam. Đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Đồng thời Công an tỉnh Gia Lai cũng lưu ý, tổ chức, cá nhân nào biết thông tin mà che giấu, không tố giác sẽ bị nghiêm trị theo quy định.

Chiếc xe máy nghi được các đối tượng sử dụng để cướp ngân hàng.

Công an tỉnh Gia Lai mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành và nhân dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Công an tỉnh Gia Lai khẳng định, mọi hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tài sản, đe dọa tính mạng nhân dân sẽ bị phát hiện, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Cơ quan, tổ chức, cá nhân phát hiện cung cấp thông tin liên quan đến đối tượng sẽ được bảo vệ bí mật tuyệt đối.

Công an tỉnh Gia Lai thông tin, khoảng 16h00 ngày 19/1, Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai đã xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng giả danh tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp trực tiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phong tỏa hiện trường, truy xét nóng, bảo đảm an ninh, trật tự. Cùng với đó, xác lập chuyên án, huy động tối đa lực lượng, phương tiện để truy tìm các đối tượng gây án. Hiện công tác điều tra, truy bắt đang tiếp tục được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị bà con nhân dân ai có thông tin liên quan đến người, phương tiện và vật dụng liên quan nêu trên kịp thời thông báo ngay cho cơ quan công an qua số điện thoại 113; thượng tá Nguyễn Ngọc Lâm - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh qua số điện thoại 0913.445.996 hoặc công an xã, phường gần nhất. Cơ quan công an bảo đảm thông tin của nhân dân sẽ được giữ kín tuyệt đối, có hình thức động viên, khen thưởng cho người cung cấp thông tin giá trị, đồng thời nghiêm cấm hành vi bao che, tiếp tay cho tội phạm.

Cướp ngân hàng xong, các đối tượng tẩu thoát bằng xe máy.