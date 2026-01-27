Nhóm cựu lãnh đạo loạt bệnh viện Y học cổ truyền hầu tòa vì nhận hối lộ hàng chục tỷ đồng

TPO - Trong nhóm lãnh đạo Bệnh viện bị truy tố vì nhận hối lộ của hai Công ty Dược Sơn Lâm và LanQ, Viện Kiểm sát cáo buộc ông Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM) nhận tới 47 tỷ đồng; bà Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) nhận 10 tỷ đồng.

Sáng nay (27/1), TAND TP Hà Nội tái mở phiên xét xử sơ thẩm 23 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Dược Sơn Lâm, Công ty LanQ và các đơn vị y tế trên địa bàn cả nước.

Thành phần Hội đồng xét xử gồm 5 thành viên, trong đó Thẩm phán Đinh Quốc Trí giữ quyền Chủ tọa; 4 Kiểm sát viên thuộc Viện KSND Tối cao (biệt phái) và Viện KSND TP Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Trong 23 bị cáo, có ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty LanQ); Lê Văn Tình (cựu Phó Giám đốc Công ty CP Dược Sơn Lâm); Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch Công ty CP Dược Sơn Lâm) cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách.

Các bị cáo là cựu lãnh đạo các bệnh viện có: Huỳnh Nguyễn Lộc (cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP HCM); Phạm Văn Chuân (cấp dưới của Lộc); Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên); Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh); Cao Hữu Lạng (cựu Trưởng phòng thuộc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh); Lê Phước Nin (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Bình Định)...; Thân Đức Lai (cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang cũ).

Theo cáo trạng, lợi dụng vai trò Tổng Giám đốc Công ty LanQ, bị cáo Nguyễn Mạnh Quyền đã cấu kết với Phạm Văn Cách sử dụng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt hơn 18 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.

Không chỉ vậy, bị cáo Quyền còn chỉ đạo thuộc cấp đưa 700 triệu đồng cho bị cáo Thân Đức Lai nhằm tạo thuận lợi trong quá trình giải ngân kinh phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bị cáo Thân Đức Lai (bên trái trên cùng) và một số đồng phạm trong vụ án.

"Rải tiền" hối lộ loạt lãnh đạo bệnh viện để bán thuốc

Với vai trò Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, bị cáo Phạm Văn Cách bị cáo buộc vừa tham gia hành vi gian dối chiếm đoạt tài sản, vừa trực tiếp chi phối hoạt động cung ứng thuốc bằng việc chi hơn 70 tỷ đồng tiền hối lộ để “bôi trơn”, tránh bị gây khó khăn.

Một số bị cáo khác, trong đó có Lê Văn Tình (Phó Giám đốc Công ty Sơn Lâm) và Nguyễn Thúy Kim (Kế toán trưởng Công ty LanQ), bị xác định có hành vi giúp sức tích cực cho Nguyễn Mạnh Quyền và Phạm Văn Cách trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản cũng như thực hiện việc đưa hối lộ.

Đối với bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc, cáo trạng xác định với tư cách người đứng đầu Viện Y dược học dân tộc TP HCM, bị cáo đã trao đổi, thỏa thuận và nhận hơn 47 tỷ đồng tiền hối lộ từ Phạm Văn Cách là hành vi đi ngược hoàn toàn với chức trách, nhiệm vụ của người cán bộ y tế, xâm phạm nghiêm trọng tính liêm chính trong quản lý và sử dụng nguồn kinh phí bảo hiểm y tế.

Mặc dù chỉ là nhân viên Viện Y dược học dân tộc TP HCM, không có thẩm quyền trong ký kết hay thực hiện hợp đồng, song bị cáo Phạm Văn Chuân vẫn nhận thức rõ nguồn tiền Cách đưa cho Lộc là tiền hối lộ nhưng vẫn nhiều lần đứng ra nhận thay, với tổng số tiền 46 tỷ đồng. Hành vi của Chuân được xác định là đồng phạm giúp sức.

Bị cáo Huỳnh Nguyễn Lộc.

Bên cạnh đó, bị cáo Trương Thị Thu Hương (cựu Giám đốc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Thái Nguyên) bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để nhận hơn 10 tỷ đồng nhằm tạo điều kiện cho Công ty Sơn Lâm thắng thầu cung cấp thuốc tại bệnh viện.

Bị cáo Đinh Thị Mộng Thanh (cựu Phó Giám đốc Bệnh viện Y dược cổ truyền Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 4,1 tỷ đồng; Nguyễn Thị Hiệu (cựu Trưởng phòng Tài chính kế toán, Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Tây Ninh) nhận hối lộ hơn 1,8 tỷ đồng...

Cáo trạng còn nêu hàng loạt bị cáo khác cũng đã nhận hối lộ trong quá trình ký kết, thực hiện hợp đồng mua thuốc với Công ty Sơn Lâm, tạo thành một chuỗi sai phạm có hệ thống, gây thất thoát nghiêm trọng và làm méo mó môi trường đấu thầu thuốc bảo hiểm y tế.