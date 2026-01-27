Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Môi giới mại dâm, ông chủ quán karaoke người Hàn Quốc lĩnh 5 năm tù

Tân Châu
TPO - Hwang ChangNam tổ chức, môi giới mại dâm trá hình dưới vỏ bọc kinh doanh karaoke nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận.

Ngày 27/1, HĐXX TAND TPHCM đã tuyên án vụ môi giới mại dâm xảy ra tại nhà hàng karaoke Joy (đường Nguyễn Thái Bình, quận 1 cũ). Theo đó, bị cáo Hwang ChangNam (45 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) bị tuyên phạt 5 năm tù; bị cáo Jung JongPil (55 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) 4 năm tù; 5 bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 3 năm đến 3 năm 6 tháng tù. Tất cả 7 bị cáo cùng phạm tội “Môi giới mại dâm”.

Bị cáo Hwang ChangNam tại phiên tòa ngày 27/1.

HĐXX nhận định, các bị cáo đã lợi dụng hoạt động kinh doanh karaoke, ăn uống để tổ chức, môi giới cho các nữ tiếp viên bán dâm cho khách có nhu cầu, nhằm thu hút khách và tăng doanh thu cho nhà hàng. Hành vi phạm tội được thực hiện có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, diễn ra trong thời gian dài.

HĐXX khẳng định, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm trật tự công cộng, thuần phong mỹ tục, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương, cần xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 27/1.

Theo nội dung vụ án, năm 2003, Hwang ChangNam nhập cảnh vào Việt Nam và bắt đầu hoạt động kinh doanh tại TPHCM. Đến tháng 7/2023, ChangNam nhận chuyển nhượng một quán karaoke trên đường Nguyễn Thái Bình, phường Sài Gòn.

Để thu hút khách đến ăn uống, hát karaoke, Hwang ChangNam chủ trương cho các nữ tiếp viên của quán được bán dâm khi khách có nhu cầu. Sau đó, ChangNam chỉ đạo Jung JongPil, là quản lý quán, tạo lập các trang mạng xã hội để quảng bá dịch vụ, đồng thời trực tiếp trả lời, tư vấn khi khách hỏi về hoạt động mua bán dâm.

Theo quy định của quán, các nữ tiếp viên phải báo tên tại quầy lễ tân khi đến làm việc. Những người có nhu cầu bán dâm sẽ được phát vòng tay màu đỏ và khoanh tròn số thứ tự tên trên bảng danh sách. Giá bán dâm do tiếp viên và khách tự thỏa thuận, tuy nhiên, thông thường quản lý người Hàn Quốc sẽ giới thiệu cho khách mức giá “tàu nhanh” 2,5 triệu đồng, hoặc 3,8 triệu đồng cho hình thức qua đêm.

Hoạt động mua bán dâm do Hwang ChangNam làm chủ bị phanh phui khi rạng sáng 30/12/2023, Công an TPHCM tiến hành kiểm tra một khách sạn trên địa bàn quận 1 và một căn hộ tại quận 7 (cũ), phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định các cô gái bán dâm đều là nhân viên của quán karaoke do Hwang ChangNam làm chủ.

Tân Châu
