Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Bắt quả tang tài xế container giấu pháo nổ qua cửa khẩu

Hoàng Dương
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dân lợi dụng lúc sang Trung Quốc vận chuyển hàng hóa đã mua 55 giàn pháo hoa nổ đem giấu vào các vị trí hiểm hóc của container hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 27/1/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Dân, sinh 16/8/1983 (TT: Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), về hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh).

e477f.jpg
Nguyễn Văn Dân cùng 165kg pháo hoa nổ.

Theo đó, vào 17h30 ngày 26/1/2026, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII kiểm tra xe đầu kéo biển số 14C 277.77 kéo rơ moóc 14R 004.34 chở container đang dừng tại bãi chờ nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 55 khối hình hộp bọc nilon, bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, được cất giấu trong cabin, gồm 9 khối dưới gầm giường, 6 khối trong lốp dự phòng, 40 khối tại ô chống nóng, tổng khối lượng khoảng 165kg.

Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ số hàng là pháo hoa nổ mua tại Trung Quốc để đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Đối tượng cho biết từ 7/2025 làm lái xe container thuê cho Công ty Hải Dương MC tại phường Móng Cái 2, thường vận chuyển linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu. Khoảng 8h30 ngày 26/1/2026, Dân điều khiển xe qua cửa khẩu sang Đông Hưng, Trung Quốc nhận hàng tại bãi A1, đồng thời mua 25 giàn pháo loại 49 lỗ và 30 giàn pháo loại 100 lỗ, sau đó chia nhỏ, cất giấu vào các vị trí trong cabin nhằm tránh bị kiểm tra. Khi quay lại bãi chờ nhập cảnh để làm thủ tục về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật, phương tiện, lấy lời khai người liên quan, thông báo Viện KSND khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề xuất phối hợp phân loại để bàn giao Cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Hoàng Dương
#pháo nổ #cửa khẩu #Móng Cái #bắt giữ #trung quốc

Xem thêm

Cùng chuyên mục