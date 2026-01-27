Bắt quả tang tài xế container giấu pháo nổ qua cửa khẩu

TPO - Dân lợi dụng lúc sang Trung Quốc vận chuyển hàng hóa đã mua 55 giàn pháo hoa nổ đem giấu vào các vị trí hiểm hóc của container hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Ngày 27/1/2026, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho biết, đơn vị vừa bắt quả tang Nguyễn Văn Dân, sinh 16/8/1983 (TT: Yên Định, xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình), về hành vi vận chuyển pháo hoa nổ trái phép qua khu vực Cửa khẩu Bắc Luân 2, phường Móng Cái 1 (Quảng Ninh).

Nguyễn Văn Dân cùng 165kg pháo hoa nổ.

Theo đó, vào 17h30 ngày 26/1/2026, Tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Ninh và Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Chi cục Hải quan khu vực VIII kiểm tra xe đầu kéo biển số 14C 277.77 kéo rơ moóc 14R 004.34 chở container đang dừng tại bãi chờ nhập cảnh.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 55 khối hình hộp bọc nilon, bên ngoài in hoa văn và chữ nước ngoài, được cất giấu trong cabin, gồm 9 khối dưới gầm giường, 6 khối trong lốp dự phòng, 40 khối tại ô chống nóng, tổng khối lượng khoảng 165kg.

Nguyễn Văn Dân khai nhận toàn bộ số hàng là pháo hoa nổ mua tại Trung Quốc để đưa về Việt Nam bán kiếm lời. Đối tượng cho biết từ 7/2025 làm lái xe container thuê cho Công ty Hải Dương MC tại phường Móng Cái 2, thường vận chuyển linh kiện, phụ tùng ô tô nhập khẩu. Khoảng 8h30 ngày 26/1/2026, Dân điều khiển xe qua cửa khẩu sang Đông Hưng, Trung Quốc nhận hàng tại bãi A1, đồng thời mua 25 giàn pháo loại 49 lỗ và 30 giàn pháo loại 100 lỗ, sau đó chia nhỏ, cất giấu vào các vị trí trong cabin nhằm tránh bị kiểm tra. Khi quay lại bãi chờ nhập cảnh để làm thủ tục về Việt Nam thì bị phát hiện, bắt giữ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, niêm phong tang vật, phương tiện, lấy lời khai người liên quan, thông báo Viện KSND khu vực 6, tỉnh Quảng Ninh, đồng thời đề xuất phối hợp phân loại để bàn giao Cơ quan Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.