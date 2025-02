Thanh Hóa: Hàng chục ca nhập viện do pháo nổ, pháo hoa

TPO - Trong kỳ nghỉ Tết, tại Thanh Hóa có 27 ca tai nạn liên quan tới pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện điều trị (tăng 50% số ca bệnh so với kỳ nghỉ Tết năm 2024).

Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, trong 7 ngày (từ 27 tháng Chạp đến mùng 4 Tết), toàn tỉnh Thanh Hóa có gần 19.000 bệnh nhân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế (tăng 50,6% so với năm 2024), trong đó có 564 bệnh nhân tai nạn giao thông nhập viện (tăng hơn 45% so với Tết 2024). Có 27 ca tai nạn do pháo nổ, pháo hoa phải nhập viện, tăng 50% so với Tết 2024. Số ca nhập viện do ngộ độc thực phẩm tăng hơn 90%, không có ca bệnh nặng, nguy kịch.

Trao đổi nhanh với P.V Tiền Phong, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong kỳ nghỉ Tết, tính từ 25-29/1/2025, bệnh viện tiếp nhận 6 ca bệnh nhân do pháo; không có bệnh nhân tử vong do pháo.

Theo Sở Y tế Thanh Hóa, để đáp ứng nhu cầu khám bệnh của người dân và giảm áp lực sau kỳ nghỉ Tết, từ ngày mùng 4 Tết, hầu hết các bệnh viện đã tổ chức các phòng khám khám bệnh thông thường cho người dân.

Trong kỳ nghỉ Tết, Sở Y tế đã tổ chức 3 đoàn đi kiểm tra, chúc Tết tại 10 đơn vị trong ngành. Qua kiểm tra, 10/10 đơn vị đều tổ chức tốt công tác thường trực cấp cứu 24/24h khám và điều trị cho bệnh nhân, có lịch phân công trực cụ thể trong các ngày nghỉ Tết, đồng thời chuẩn bị đủ các chế độ, chính sách theo quy định cho người bệnh trong dịp Tết.

Sở Y tế Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là sởi, sốt xuất huyết, các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát mùa Đông - Xuân, dịch bệnh nguy hiểm mới nổi có khả năng xâm nhập vào địa bàn. Tiếp tục theo dõi, giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan, bùng phát lan rộng ra cộng đồng. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu để phát hiện sớm, cách ly, xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ, trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm.

