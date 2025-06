Hòa thượng Thích Gia Quang: ‘Vu lan ý nghĩa không nằm ở số bông hồng cài áo’

TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa cho phép Bảo tàng tỉnh Tuyên Quang phối hợp với Viện Khảo cổ học tiến hành khai quật khảo cổ lần thứ hai tại di tích Thành Nhà Bầu, xã An Khang, thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang.

TPO - Thiếu tướng Nguyễn Trọng Dũng - Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long nghỉ hưu 1/6/2025, Đại tá Phan Ngọc Tính - Phó Giám đốc Công an tỉnh được giao phụ trách Công an tỉnh này đến khi có giám đốc.