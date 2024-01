Tặng thẻ BHXH cho bệnh nhân nghèo gặp khó dịp Tết Nguyên đán

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh vừa đến thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn TP.Hà Nội.

Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (huyện Đông Anh), Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cùng đoàn đã thăm, tặng 30 suất quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn (1 triệu đồng/suất) và 2 suất quà (10 triệu đồng/suất) cho 2 bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Cùng ngày, đoàn cũng trực tiếp đến thăm và tặng quà cho 30 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Việt Đức và Nhi Trung ương. Chia sẻ và thấu hiểu hoàn cảnh của người bệnh khi không thể sum họp đón Tết bên gia đình, Tổng Giám đốc động viên các bệnh nhân vững tin, vượt qua mọi khó khăn để sớm bình phục, khỏe mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cho biết, Chương trình thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ BHXH, thẻ BHYT cho bệnh nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn là một hoạt động thường niên, thường kỳ của BHXH Việt Nam, tiếp nối truyền thống "Lá lành đùm lá rách", "Thương người như thể thương thân" của dân tộc ta.

Riêng trong năm 2023, với sự chung tay góp sức của các tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội cùng nguồn đóng góp của công chức, viên chức, người lao động toàn Ngành, BHXH Việt Nam đã nhận được trên 8.000 sổ BHXH, gần 122 nghìn thẻ BHYT, hơn 1.000 suất quà tương ứng với tổng số tiền 26,7 tỷ đồng để trao tặng tới những người có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước. “Với các món quà ý nghĩa đó, BHXH Việt Nam mong muốn góp thêm những tình cảm ấm áp để động viên các bệnh nhân vượt qua bệnh tật, những người có hoàn cảnh khó khăn có động lực vươn lên trong cuộc sống, nhất là trong những ngày Lễ, Tết - vốn là dịp để mỗi chúng ta sum vầy bên gia đình, người thân” - Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh nhấn mạnh.

Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh cũng thông tin đến các bệnh nhân về quyền lợi, lợi ích, ý nghĩa của chính sách BHYT và gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế, các bệnh nhân đang được điều trị tại các bệnh viện. BHYT là một trong những chính sách trụ cột trong hệ thống an sinh xã hội của nước ta, giúp người tham gia, đặc biệt là người nghèo được tiếp cận các dịch vụ y tế một cách tốt nhất nếu chẳng may bệnh tật, tai nạn. Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh khẳng định “Là cơ quan được Chính phủ giao thực hiện chính sách này, ngành BHXH Việt Nam đã và luôn đồng hành với ngành Y tế, các bệnh viện để đảm bảo tốt nhất quyền lợi cho người tham gia trong khám chữa bệnh BHYT, phục vụ, chăm sóc người bệnh”, đồng thời, mong muốn các bệnh viện tiếp tục đồng hành cùng ngành BHXH Việt Nam thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, qua đó đảm bảo an sinh xã hội đất nước.

Thay mặt người bệnh được tặng quà, lãnh đạo các bệnh viện cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của BHXH Việt Nam đến hoạt động của các bệnh viện thời gian qua, đặc biệt là những phần quà rất có ý nghĩa với những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại đơn vị.

TS.Phạm Ngọc Thạch, Giám đốc Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương chia sẻ: “Các bệnh nhân điều trị trong dịp Tết không được về sum vầy với gia đình thật sự rất thiệt thòi. Các phần quà ý nghĩa này là sự động viên, chia sẻ quý báu, kịp thời tới các bệnh nhân để yên tâm điều trị bệnh. Mong rằng, thời gian tới, BHXH Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành cùng các bệnh viện trong công tác chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn”. Những năm qua, các bệnh viện và cơ quan BHXH cũng luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ trong tổ chức thực hiện công tác khám chữa bệnh BHYT, mục đích cuối cùng là hướng đến sự hài lòng và đảm bảo quyền lợi của người tham gia.