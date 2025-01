Ngày áp Tết, bắt giữ đối tượng vận chuyển ma túy và pháo nổ từ biên giới về

TPO - Đối tượng dùng xe mô tô biển kiểm soát 29X9-4455 để vận chuyển số lượng lớn ma túy tổng hợp (MTTH) và pháo hoa nổ từ thị trấn biên giới Lao Bảo hướng về thành phố Đông Hà đã bị lực lượng Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Tối 25/1 (tức 26 tháng Chạp Giáp Thìn), Trung tá Tạ Quang Dung-Trưởng Công an huyện Đakrông, cho hay, vào 13h18 phút cùng ngày, tại Km42+950 thuộc địa phận thôn Khe Ngài, xã Đakrông, huyện Đakrông, Công an huyện này đã triển khai biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Trung Kiên (SN 1986, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang lưu thông hướng thị trấn biên giới Lao Bảo về thành phố Đông Hà (Quảng Trị) bằng xe mô tô BKS 29X9-4455.

Qua khám xét, Công an huyện Đakrông đã phát hiện, thu giữ 12.000 viên MTTH và 7 hộp pháo hoa nổ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Đakrông đang tiến hành điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

Với chiến công đạt được này đã thể hiện quyết tâm nỗ lực của lực lượng Công an huyện rẻo cao Đakrông góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, tạo môi trường an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết.