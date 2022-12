Hà Nội: Bắt giữ gần 7 tấn pháo hoa nổ nguỵ trang trong thùng hoa quả

TPO - Ngày 12/12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đơn vị vừa bắt giữ số lượng lớn pháo hoa nổ nguỵ trang trong thùng hoa quả. Tổng khối lượng lên tới gần 7 tấn.

Ngày 12/12, Công an huyện Thường Tín (Hà Nội) cho biết đã khởi tố vụ án “Tàng trữ hàng cấm” liên quan việc vụ bắt giữ 7 tấn pháo hoa nổ.

Trước đó, ngày 14/10, thông qua công tác nắm tình hình cơ sở lưu trú trên địa bàn huyện, Công an huyện Thường Tín phát hiện tại phòng trọ của bà Nguyễn Thị Mai (SN 1987, trú tại Ngũ Hiệp, Thanh Trì) gần khu vực K74 thuộc địa phận thôn Vĩnh Lộc, xã Thư Phú có biểu hiện nghi vấn cất giấu, tàng trữ hàng cấm.

Sau khi xác minh, Công an huyện Thường Tín đã thi hành lệnh khám xét khẩn cấp phòng trọ nêu trên, kết quả phát hiện 406 thùng giấy, bên trong mỗi thùng chứa 12 hộp, trong mỗi hộp chứa 36 ống hình trụ là pháo hoa nổ, tổng khối lượng hơn 6,8 tấn.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 15/10, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã khởi tố vụ án “Tàng trữ hàng cấm” đồng thời xác lập chuyên án truy xét đấu tranh khai thác mở rộng vụ án.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an huyện Thường Tín phối hợp với các phòng nghiệp vụ sử dụng đồng bộ các biện pháp đã xác định đối tượng liên quan đến số hàng là Nguyễn Mạnh Phái (SN 1998, trú tại huyện Thường Tín). Tuy nhiên, do đối tượng có nhiều mối quan hệ xã hội, di chuyển liên tục nên ban chuyên án truy xét qua nhiều địa bàn như Lạng Sơn, Điện Biên, Sơn La, Đắc Lắc, Phú Quốc… Đến ngày 9/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Tín đã bắt giữ được đối tượng Phái.

Qua đấu tranh, Phái khai nhận được 1 đối tượng thuê cất giấu số pháo trên với tiền công 10 triệu đồng/tháng. Pháo được nguỵ trang trong các thùng giấy in nhãn hoa quả nhập khẩu và vận chuyển bằng 2 ô tô tải từ Lạng Sơn về phòng trọ trên vào đêm 9/10.

Hiện vụ án đang tiếp tục được xử lý theo quy định.