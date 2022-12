Thủ đoạn mới buôn bán pháo dịp Tết

TP - Từ khi có dịch COVID – 19, các đối tượng buôn bán pháo có sự thay đổi thủ đoạn trong việc vận chuyển, tàng trữ. Theo đó, các đối tượng lợi dụng việc ưu tiên thông quan hàng nông thổ sản để đưa pháo qua cửa khẩu.

Triệt phá vụ tàng trữ pháo “khủng”

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, thời gian gần đây, lực lượng công an ở Bắc Giang liên tiếp bắt nhiều vụ, nhiều đối tượng sản xuất, buôn bán và tàng trữ pháo. Đặc biệt, mới đây, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Việt Yên điều tra, làm rõ một vụ tàng trữ pháo lớn nhất từ trước đến nay.

Cụ thể, qua công tác trinh sát nắm tình hình địa bàn, ngày 7/10, Công an huyện Việt Yên phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện tại cửa hàng “Ngọc Thanh Quán” thuộc thôn Vân Cốc 1 (xã Vân Trung, huyện Việt Yên) có 1 thùng bìa cattong chứa 12 khối hình hộp (pháo), tổng trọng lượng khoảng 17kg. Cửa hàng này do đối tượng H.T.T (SN 1981, trú tại thôn Vi Sơn, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế) làm chủ.

Tiến hành điều tra mở rộng, Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp 1 kiốt thuộc thôn Vân Cốc 1, xã Vân Trung phát hiện, thu giữ 377 thùng bìa cattong chứa 4524 khối hình hộp (pháo), tổng trọng lượng hơn 6,4 tấn. Công an huyện Việt Yên đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ hàng cấm” và khởi tố 4 bị can cùng về tội danh trên để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Các đối tượng phạm tội là người địa phương khác đến thuê trọ tại địa bàn huyện Việt Yên và thường xuyên thay đổi địa điểm thuê trọ, gây khó khăn cho việc theo dõi, nắm bắt di biến động. “Qua công tác nghiệp vụ, chúng tôi nhận thấy các đối tượng có ý định bỏ trốn, bởi vậy lực lượng công an tiến hành bắt các đối tượng vào khoảng 1 giờ sáng. Đây là vụ tàng trữ pháo lớn nhất ở tỉnh Bắc Giang. Các đối tượng vùi pháo vào các thùng hoa quả nên việc tiến hành bắt giữ gặp nhiều khó khăn. Từ vụ án này cho thấy, các đối tượng buôn bán pháo đã có sự thay đổi về thủ đoạn”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Bắc Giang cho biết.

Theo Công an tỉnh Bắc Giang, trong 12 tháng năm 2022, các đơn vị của Công an tỉnh Bắc Giang phát hiện, kiểm tra, xử lý 114 vụ, với 133 đối tượng, thu giữ hơn 7,8 tấn pháo; trong đó xử lý hình sự 21 vụ, với 24 đối tượng. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ và đối tượng giảm, nhưng số lượng pháo thu giữ tăng hơn 7, 2 tấn.

Thay đổi thủ đoạn

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, từ khi có dịch COVID - 19, Trung Quốc kiểm soát chặt đường biên giới, các đường mòn, lối mở đều bị bít kín bởi hàng rào để phòng, chống dịch. Do đó, các đối tượng buôn bán pháo từ Trung Quốc có sự thay đổi thủ đoạn vận chuyển. Trước kia, khi chưa có dịch COVID - 19, các đối tượng buôn bán pháo thường dùng đường mòn, lối mở ở tuyến đường biên giới để vận chuyển pháo, rồi cất giấu pháo trên những chiếc xe khách, xe chở hàng đưa pháo từ biên giới Lạng Sơn về tỉnh Bắc Giang.

Tuy nhiên, từ khi dịch COVID - 19 bùng phát, các đường mòn, lối mở ở biên giới bị chặn lại, không thể vận chuyển pháo, các đối tượng buôn bán pháo lợi dụng chính sách xuất nhập khẩu hàng nông thổ sản giữa Việt Nam và Trung Quốc để vận chuyển pháo. Theo đó, các đối tượng mở tờ khai xuất nhập khẩu hàng nông thổ sản ở Trung Quốc, rồi đưa pháo vùi vào những thùng hoa quả. Sau đó, các đối tượng vận chuyển những thùng hoa quả bên trong cất giấu pháo đi qua cửa khẩu. Do chính sách ưu tiên xuất nhập khẩu nông thổ sản giữa hai nước nên mặt hàng hoa quả dễ được thông quan. “Các đối tượng xếp hoa quả lên trên để ngụy trang, còn pháo được cất giấu ở dưới thùng. Mỗi ngày, có hàng trăm xe nông sản được thông quan, bởi vậy, việc kiểm tra để phát hiện pháo trong các thùng hoa quả là rất khó khăn”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, trước kia, các đối tượng thường vận chuyển pháo từ cửa khẩu ở Lạng Sơn về tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, Công an tỉnh Bắc Giang thường bắt giữ các đối tượng vận chuyển pháo từ cửa khẩu ở Lào Cai hoặc các tỉnh miền Trung về tỉnh Bắc Giang tiêu thụ. Đặc biệt, các đối tượng vận chuyển pháo từ các tỉnh miền Trung thông qua cửa khẩu bên Lào.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang, các năm trước, đến gần Tết, các đối tượng buôn bán mới hoạt động mạnh. Tuy nhiên, mấy năm gần đây, lực lượng công an ra quân trấn áp mạnh vào dịp Tết nên các đối tượng buôn bán pháo chuyển hướng vận chuyển, tàng trữ pháo từ đầu hoặc giữa năm để phục vụ thời điểm cận Tết. “Chúng tôi đã chia lực lượng thành 4 tổ để thường xuyên tiến hành đấu tranh phòng, chống sản xuất, buôn bán, tàng trữ pháo. Đồng thời, chúng tôi phân công mỗi chiến sĩ phụ trách địa bàn 1 hoặc 2 huyện để phát huy mối quan hệ, cộng tác viên nắm bắt, bám sát địa bàn, làm chủ tình hình”, lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Bắc Giang cho hay.