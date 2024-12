Ca sĩ Khánh Phương, Châu Khải Phong trần tình việc xuất hiện trong video mời gọi chơi cờ bạc online

TPO - UBND TPHCM vừa có tờ trình gửi HĐND thành phố về quy định chế độ hỗ trợ thêm đối với trường hợp nghỉ do tinh giản biên chế, nghỉ do dôi dư sắp xếp đơn vị hành chính, nghỉ công tác trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, nghỉ công tác trước tuổi không thuộc diện tinh giản biên chế trên địa bàn thành phố.