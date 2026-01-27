Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Hỗn chiến giữa đêm khiến một người nhập viện

Nguyễn Dũng
TPO - Từ mâu thuẫn nhỏ trong lúc ăn uống, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến trước một quán ăn trên địa bàn xã Hóc Môn (TPHCM), sử dụng dao, kéo, gạch làm hung khí tấn công nhau, khiến một người bị thương nặng. Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đang khẩn trương truy xét, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.

Ngày 27/1, Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Hóc Môn đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ việc có dấu hiệu “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra rạng sáng 25/1 trước một quán ăn trên địa bàn xã Hóc Môn.

Clip vụ đánh người rạng sáng 25/1.

Vụ việc có tính chất manh động, côn đồ, các đối tượng sử dụng hung khí nguy hiểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Theo thông tin ban đầu, trong lúc ăn uống tại quán, hai nhóm thanh niên phát sinh mâu thuẫn, lời qua tiếng lại dẫn đến xô xát. Sau đó, các đối tượng lao ra khu vực trước quán tiếp tục đánh nhau. Trong quá trình ẩu đả, nhiều đối tượng đã sử dụng dao, kéo, gạch làm hung khí tấn công đối phương.

dvb.png
Anh N bị trọng thương được người dân dìu đi cấp cứu.

Hậu quả, anh N.V.Q.N (sinh năm 1995) bị đánh gây thương tích nặng, phải nhập viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra giữa đêm khuya, tại khu vực có người dân qua lại, gây hoang mang dư luận.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM, Công an xã Hóc Môn đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy xét, rà soát các đối tượng liên quan. Đến nay, lực lượng chức năng đã mời làm việc hơn 20 người có mặt tại hiện trường, làm rõ diễn biến vụ việc, vai trò của từng cá nhân.

img-20260126-230119.jpg
20 người liên quan tại cơ quan công an.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, một số đối tượng đã đuổi đánh bị hại đến khu vực gần giao lộ, tiếp tục hành hung khi nạn nhân ngã xuống đường. Khi nghe tri hô có lực lượng công an, các đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường nhằm né tránh sự phát hiện. Cơ quan công an đang tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Công an TPHCM kêu gọi các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời đề nghị người dân cung cấp thông tin, phối hợp ngăn chặn các hành vi tụ tập, gây rối trật tự công cộng.

Nguyễn Dũng
