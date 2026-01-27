Khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường trong vụ đổ trộm 7.000 tấn chất thải ở Bát Tràng

TPO - Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 giám đốc công ty môi trường trong vụ đổ trộm hơn 7.000 tấn chất thải xây dựng ở xã Bát Tràng.

Khu vực bị đổ trộm chất thải xây dựng ở xã Bát Tràng.

Công an TP Hà Nội cho biết, đã khởi tố 4 bị can để điều tra về hành vi “Gây ô nhiễm môi trường”, quy định tại khoản 3, Điều 235 Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Hồng Sơn (Giám đốc Công ty CP môi trường đô thị và phát triển Hà Nội), Nguyễn Văn Hồng (Giám đốc Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội) và Nguyễn Tống Phương (Giám đốc Công ty CP môi trường ECON Hà Nội) và Nguyễn Văn Họa.

Đồng thời, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, hợp đồng, hóa đơn, phiếu cân liên quan đến hoạt động vận chuyển, đổ thải trái phép.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu đổ, lấp trái phép chất thải xây dựng tại khu đất nông nghiệp nằm cạnh nhà vườn Bảo Vy Garden, đường Lý Thánh Tông, xã Bát Tràng, TP Hà Nội. Khu đất này không được che chắn, thu gom, xử lý theo đúng quy định về bảo vệ môi trường.

Tiến hành kiểm tra, xác minh, cơ quan điều tra xác định từ năm 2023 đến nay, Nguyễn Văn Họa (trú tại xã Gia Lâm, TP Hà Nội) thuê khoảng 2.000 m3 đất nông nghiệp tại thôn Thuận Tốn, xã Bát Tràng, san lấp trái phép chất thải xây dựng nhằm trục lợi. Đối tượng cho các phương tiện vận chuyển đổ thải, chủ yếu vào ban đêm, sau đó san gạt, phủ đất để nâng cao mặt bằng.

Quá trình điều tra làm rõ, nhiều doanh nghiệp đã biết rõ khu đất không có chức năng tiếp nhận chất thải nhưng vẫn tổ chức vận chuyển, đổ thải trái phép, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị và phát triển Hà Nội, Công ty CP Môi trường và dịch vụ đô thị Hà Nội và Công ty CP Môi trường ECON Hà Nội.

Tổng khối lượng chất thải xây dựng bị đổ trái phép tại khu đất trên được xác định là hơn 7.000 tấn.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khẳng định quan điểm xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, góp phần bảo đảm trật tự, kỷ cương pháp luật và bảo vệ môi trường sống của Nhân dân Thủ đô.