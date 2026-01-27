Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Phá đường dây bán dâm cho 'quý bà'

Nguyễn Thắng
TPO - Từ những cuộc hẹn kín trong khách sạn đến giao dịch chuyển khoản qua Zalo, đường dây môi giới nam thanh niên bán dâm cho “quý bà” với giá 2,5 triệu đồng/lượt vừa bị Công an Bắc Ninh bóc gỡ.

Ngày 27/1, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Đỗ Văn Thành (trú phường Hà Đông, TP Hà Nội) để điều tra về tội môi giới mại dâm.

Trước đó, tối 21/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh chủ trì, phối hợp với Công an phường Võ Cường và Công an phường Bắc Giang tiến hành kiểm tra hai khách sạn trên địa bàn. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai đôi nam nữ có dấu hiệu mua bán dâm.

Làm việc với cơ quan công an, hai người đàn ông (đang sinh sống, học tập và làm việc tại Hà Nội) khai nhận đã bán dâm cho hai phụ nữ khoảng gần 40 tuổi, với mức giá 2,5 triệu đồng/người/lượt.

Đối tượng Đỗ Văn Thành. Ảnh: Công an tỉnh Bắc Ninh

Theo kết quả điều tra ban đầu, toàn bộ việc mua bán dâm do Đỗ Văn Thành đứng ra môi giới. Sau mỗi “giao dịch” trót lọt, Thành trả cho người bán dâm 1 triệu đồng, kèm chi phí di chuyển.

Cơ quan chức năng xác định, khi có nhu cầu, khách sẽ liên hệ với Thành qua ứng dụng Zalo để thỏa thuận giá cả, đồng thời đặt cọc trước 1 triệu đồng bằng hình thức chuyển khoản. Sau khi việc mua dâm kết thúc, khách tiếp tục chuyển khoản số tiền còn lại cho đối tượng môi giới.

Tại cơ quan công an, Đỗ Văn Thành đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Thắng
