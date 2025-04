Bắt 2 đối tượng tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

TPO - 2 đối tượng tổ chức cho nhiều người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, chở từ Bắc vào Nam, sau đó tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Ngày 20/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Khương (20 tuổi, quê tỉnh Yên Bái) và Đào Văn Phụ (52 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) để điều tra về hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo điều tra ban đầu, ngày 12/4, Khương và Phụ (là quản lý xe khách) đã trao đổi, thống nhất chở 5 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để đi từ tỉnh Nam Định vào TPHCM nhằm tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Ngoài ra, Phụ còn thỏa thuận với một người (chưa rõ nhân thân) chở 4 người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam đi từ tỉnh Ninh Bình đến tỉnh Bình Dương cũng bằng xe khách nhằm tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khi các đối tượng trên chở khách đến địa phận huyện Trảng Bom (Đồng Nai) thì bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt giữ.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.