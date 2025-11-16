Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

3 ngày xử lý gần 370 tài xế che dán biển số và dùng điện thoại ở Hà Nội

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý gần 370 tài xế có hành vi che, dán biển số và dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường.

1000028658.jpg
Tài xế dùng khẩu trang che biển số nhằm tránh bị phạt nguội.

Nhằm tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp người điều khiển xe dùng tay sử dụng điện thoại và vi phạm các quy định về biển số phương tiện.

Từ ngày 13 - 15/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 253 trường hợp.

Trong đó, có 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như: Không gắn biển số; biển số không rõ chữ số; biển số bị sơn dán chất liệu khác; biển số bị bẻ cong, che lấp; gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ. Bên cạnh đó, có 164 trường hợp bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển.

Song song với đó, từ ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai tuần tra tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Các tổ công tác tập trung xử lý những trường hợp làm sai lệch thông tin biển số hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình kiểm tra.

Điển hình, tối 15/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện chị N.T.H (SN 1989, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô dán che lấp một phần biển số. Khi kiểm tra, chị H. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Còn anh L.Q.K (SN 2001, trú tại Hải Phòng), bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết việc xử lý công khai, minh bạch ngay trong ngày đầu thực hiện kế hoạch đã góp phần tạo hiệu ứng răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành đúng quy định về biển số và không sử dụng điện thoại khi vận hành phương tiện.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các quy định về biển số phương tiện và không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.

Thanh Hà
#Xử lý vi phạm biển số xe #Vi phạm sử dụng điện thoại khi lái xe #Tăng cường kiểm tra an toàn giao thông #Biện pháp răn đe hành vi vi phạm #Chấp hành quy định về biển số xe #Tuần tra kiểm soát của CSGT Hà Nội #Phạt nguội và xử lý vi phạm #Tác động của kiểm tra công khai minh bạch #Các hình thức xử phạt và tạm giữ phương tiện #Nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông

Xem thêm

Cùng chuyên mục