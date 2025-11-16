3 ngày xử lý gần 370 tài xế che dán biển số và dùng điện thoại ở Hà Nội

TPO - Chỉ trong 3 ngày, Công an TP Hà Nội phát hiện, xử lý gần 370 tài xế có hành vi che, dán biển số và dùng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện di chuyển trên đường.

Tài xế dùng khẩu trang che biển số nhằm tránh bị phạt nguội.

Nhằm tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý đối với các trường hợp người điều khiển xe dùng tay sử dụng điện thoại và vi phạm các quy định về biển số phương tiện.

Từ ngày 13 - 15/11, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 368 trường hợp vi phạm, tạm giữ 55 phương tiện, phạt tiền ước tính hơn 1 tỷ đồng và trừ điểm giấy phép lái xe đối với 253 trường hợp.

Trong đó, có 204 trường hợp vi phạm liên quan đến biển số như: Không gắn biển số; biển số không rõ chữ số; biển số bị sơn dán chất liệu khác; biển số bị bẻ cong, che lấp; gắn biển số sai đăng ký hoặc biển số không hợp lệ. Bên cạnh đó, có 164 trường hợp bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện đang di chuyển.

Song song với đó, từ ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) lập 6 tổ công tác thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra kiểm soát bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội triển khai tuần tra tại nhiều tuyến đường trọng điểm.

Các tổ công tác tập trung xử lý những trường hợp làm sai lệch thông tin biển số hoặc sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện, bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quá trình kiểm tra.

Điển hình, tối 15/11, tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 5 phát hiện chị N.T.H (SN 1989, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô dán che lấp một phần biển số. Khi kiểm tra, chị H. không xuất trình được giấy phép lái xe và đăng ký xe. Tổ công tác đã lập biên bản và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.

Còn anh L.Q.K (SN 2001, trú tại Hải Phòng), bị phát hiện dùng tay sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường.

Trung tá Nguyễn Trung Kiên - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết việc xử lý công khai, minh bạch ngay trong ngày đầu thực hiện kế hoạch đã góp phần tạo hiệu ứng răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành đúng quy định về biển số và không sử dụng điện thoại khi vận hành phương tiện.

Phòng CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành các quy định về biển số phương tiện và không sử dụng điện thoại khi điều khiển xe, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng.