Hơn 830 giấy phép lái xe bị trừ hết điểm

Thanh Hà
TPO - Theo thống kê, từ 1/1 đến nay, toàn quốc có 834 giấy phép lái xe bị trừ hết điểm.

Hành vi che, dán biển số bị trừ tới 6 điểm giấy phép lái xe.

Ngày 15/11, thông tin từ Cục CSGT, từ ngày 1/1 đến 14/11, có 834 giấy phép lái xe bị trừ hết điểm. Trong đó, 105 giấy phép lái xe ô tô và 729 giấy phép lái xe mô tô. Các trường hợp trên đều bị trừ điểm từ 2 lần trở lên.

Như vậy, chưa có tài xế nào bị trừ 1 lần hết 12 điểm.

Tại Điều 58, Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ quy định, điểm của giấy phép lái xe được dùng để quản lý việc chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ của người lái xe trên hệ thống cơ sở dữ liệu về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm 12 điểm.

Số điểm trừ mỗi lần vi phạm tùy thuộc tính chất, mức độ của hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Dữ liệu về điểm trừ giấy phép lái xe của người vi phạm sẽ được cập nhật vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngay sau khi quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành và thông báo cho người bị trừ điểm giấy phép lái xe biết.

Giấy phép lái xe chưa bị trừ hết điểm và không bị trừ điểm trong thời hạn 12 tháng từ ngày bị trừ điểm gần nhất thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Trường hợp giấy phép lái xe bị trừ hết điểm thì người có giấy phép lái xe không được điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo giấy phép lái xe đó.

Sau thời hạn ít nhất là 0 tháng kể từ ngày bị trừ hết điểm, người có giấy phép lái xe được tham gia kiểm tra nội dung kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo quy định do lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức, có kết quả đạt yêu cầu thì được phục hồi đủ 12 điểm.

Giấy phép lái xe sau khi đổi, cấp lại, nâng hạng được giữ nguyên số điểm của giấy phép lái xe trước khi đổi, cấp lại, nâng hạng.

Thanh Hà
