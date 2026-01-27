Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội hối hả vào vụ Tết

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hình thành 47 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với tổng diện tích hơn 1.800 ha, quy mô trung bình 10-20 ha/vùng. Các vùng trồng hoa tập trung chủ yếu tại các phường, xã Hồng Hà, Mê Linh, Đan Phượng, Hồng Vân, Tây Tựu… Trong đó diện tích trồng hoa chất lượng cao chiếm trên 30%, tiếp tục có xu hướng mở rộng. Riêng vụ này, diện tích gieo trồng hoa đạt hơn 600 ha, dự kiến cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ lượng lớn hoa, cây cảnh...