Xã hội

Google News

Thủ phủ hoa lớn nhất Hà Nội hối hả vào vụ Tết

Phùng Linh

TPO - Làng hoa Tây Tựu - Hà Nội, đang hối hả chạy đua kịp vụ Tết. Xen lẫn sự tất bật là nỗi lo thấp thỏm của người trồng hoa, mong chờ thời tiết ủng hộ để có một vụ mùa trọn vẹn.

hoataytuu-05.jpg
Làng hoa Tây Tựu - “thủ phủ hoa” của Hà Nội, nổi tiếng là nơi cung cấp hoa tươi chủ lực cho nội thành Hà Nội và các tỉnh lân cận. Nơi đây trồng các loại hoa truyền thống phục vụ Tết như ly, cúc, hồng, violet, thược dược...
hoataytuu-08.jpg
Những ngày này, làng hoa Tây Tựu đang bước vào giai đoạn bận rộn nhất trong năm.
hoataytuu-14.jpg
Trên những thửa ruộng trải dài bạt ngàn, người trồng hoa tất bật từ sáng sớm tới chiều muộn, tranh thủ từng ngày thời tiết đẹp để chăm sóc, tỉa cành, điều chỉnh sinh trưởng cho kịp vụ hoa Tết.
hoataytuu-10.jpg
Vài năm gần đây, do ảnh hưởng của bão lũ, người dân chủ yếu chuyển sang trồng hoa cúc vì dễ chăm sóc, thu hoạch nhanh và phù hợp với điều kiện hiện tại để phục hồi kinh tế.
hoataytuu-06.jpg
Sau khi 4 sào hoa màu mất trắng do ảnh hưởng của bão số 9 và số 10, gia đình ông Lâm đã thuê thêm đất để trồng lại giống ly, cúc vàng và violet phục vụ thị trường Tết. Tuy nhiên, theo ông Lâm, nền nhiệt năm nay duy trì ở mức cao hơn trung bình đang khiến gần 3 vạn gốc ly của gia đình có nguy cơ nở sớm hơn dự kiến.
hoataytuu-04.jpg
Nhiều loại hoa đang chuẩn bị đến đúng vụ thu hoạch.
hoataytuu-12.jpg
Nông dân tại làng hoa Tây Tựu tất bật chăm sóc, tưới tắm từng gốc hoa.
hoataytuu-09.jpg
Nhiều nhà vườn áp dụng cách bọc báo để cánh hoa cúc nở dài, đẹp và ép nở đúng ngày. Giá hoa cúc hiện đang dao động từ 5.000-6.000 đồng/bông.
hoataytuu-13.jpg
Những ruộng hoa được người nông dân chăm sóc ngày đêm, mang theo hy vọng về một vụ mùa Tết bội thu.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, đến nay toàn thành phố đã hình thành 47 vùng sản xuất hoa, cây cảnh tập trung với tổng diện tích hơn 1.800 ha, quy mô trung bình 10-20 ha/vùng. Các vùng trồng hoa tập trung chủ yếu tại các phường, xã Hồng Hà, Mê Linh, Đan Phượng, Hồng Vân, Tây Tựu… Trong đó diện tích trồng hoa chất lượng cao chiếm trên 30%, tiếp tục có xu hướng mở rộng. Riêng vụ này, diện tích gieo trồng hoa đạt hơn 600 ha, dự kiến cung ứng cho thị trường Tết Bính Ngọ lượng lớn hoa, cây cảnh...

Phùng Linh
#làng hoa #Tây Tựu #hoa Tết #nông dân #hoa cúc #hà nội #hoa truyền thống

