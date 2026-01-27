Lựa chọn quà Tết: thảnh thơi và kinh tế

Càng cận Tết, việc chọn quà biếu càng dễ trở thành áp lực khi người tiêu dùng đứng trước quá nhiều lựa chọn về sản phẩm, hình thức và mức giá. Trước bối cảnh đó, một xu hướng mua sắm mới đang hình thành: “sắm Tết thảnh thơi”, bắt đầu bằng việc đặt ra những “bộ lọc” rõ ràng ngay từ đầu – mua cho ai, trong dịp nào và ngân sách bao nhiêu.

Bắt đầu từ nhu cầu và túi tiền

Trong vài năm trở lại đây, cách người tiêu dùng chọn quà Tết đang chuyển dần theo hướng thực tế và nhẹ nhàng hơn. Thay vì bị cuốn theo mẫu mã hay trào lưu, nhiều người ưu tiên xác định rõ mục đích biếu tặng trước khi lựa chọn sản phẩm. Việc “đóng khung” ngân sách ngay từ đầu giúp thu hẹp phạm vi tìm kiếm, hạn chế cảm giác quá tải khi mua sắm.

Chị Thanh An – nhân viên văn phòng tại TP.HCM – cho biết mỗi năm chị phải chuẩn bị nhiều phần quà, từ hai bên gia đình đến quà biếu sếp, thầy cô của con và các mối quan hệ thân thiết. “Điều khó nhất là món quà vừa thể hiện được sự trân trọng, vừa không vượt quá khả năng chi trả của gia đình,” chị chia sẻ.

Theo chị An, việc xác định rõ đối tượng nhận quà và mức chi ngay từ đầu giúp quá trình mua sắm trở nên nhẹ nhàng hơn, tránh tình trạng mua vội hay chi tiêu ngoài kế hoạch khi Tết đến gần.

Chọn kênh mua sắm phù hợp để tiết kiệm thời gian

Bên cạnh nhu cầu và ngân sách, kênh mua sắm cũng ảnh hưởng đáng kể đến trải nghiệm chọn quà Tết. Với những người có thời gian hoặc nhu cầu đa dạng, siêu thị vẫn là lựa chọn tiện lợi nhờ danh mục sản phẩm phong phú và khả năng lựa chọn trực tiếp. Trong khi đó, cửa hàng tiện lợi và tạp hóa truyền thống phù hợp với những ai cần mua nhanh, gọn và gần nhà.

Riêng với nhóm khách hàng bận rộn, đặc biệt là giới trẻ, mua sắm trực tuyến ngày càng được ưa chuộng nhờ sự linh hoạt về thời gian, khả năng so sánh giá và lựa chọn dễ dàng, nhất là trong giai đoạn cao điểm cận Tết.

Sự phân hóa theo kênh mua sắm cho thấy, người tiêu dùng không chỉ cần thêm sản phẩm mà cần những giải pháp phù hợp với hoàn cảnh và thói quen tiêu dùng. Việc các thương hiệu thiết kế danh mục quà Tết riêng cho từng kênh phân phối giúp người mua nhanh chóng tìm được sản phẩm phù hợp với nhu cầu và ngân sách đã định sẵn.

Giữ trọn ý nghĩa Tết trong từng lựa chọn

Trước xu hướng chọn quà ngày càng chọn lọc trong mùa Tết Bính Ngọ 2026, Orion Food Vina định hướng phát triển danh mục quà theo hướng linh hoạt, tập trung mở rộng lựa chọn thay vì chạy theo hình thức cầu kỳ. Danh mục năm nay trải dài từ các sản phẩm quen thuộc khoác “áo xuân” mới, đến các dòng hộp thiếc và set quà kết hợp sẵn, đáp ứng nhiều hoàn cảnh biếu tặng khác nhau.

Cách tiếp cận này phù hợp với thực tế hành vi mua sắm khi người tiêu dùng ưu tiên tặng đúng người, mua đúng sản phẩm và chi tiêu hợp lý. Nhờ đa dạng lựa chọn theo từng mức giá, người mua chủ động hơn, giảm áp lực so sánh và hạn chế phát sinh chi tiêu ngoài kế hoạch.

Không chỉ chú trọng yếu tố tiện lợi, Orion tiếp tục gìn giữ giá trị tinh thần của quà Tết thông qua set quà “Tết có An, nhà có Tết” – chương trình đã được triển khai hơn 8 năm và nhận được sự đón nhận tích cực từ người tiêu dùng. Với nhiều gia đình Việt, quà Tết An không chỉ là món quà biếu quen thuộc mà còn gửi gắm lời chúc bình an, hanh thông và ấm êm cho năm mới.

Đại diện Orion cho biết, định hướng của doanh nghiệp là chia sẻ áp lực mua sắm với người tiêu dùng thông qua việc giữ giá hợp lý, đảm bảo chất lượng ổn định và mở rộng lựa chọn. “Đây cũng là chiến lược tăng trưởng bền vững của Orion, đồng thời giúp duy trì niềm tin của thị trường trong mùa Tết quan trọng nhất năm,” vị này nói.

Mở rộng lựa chọn, tăng trải nghiệm cho mùa Tết 2026

Với quan điểm thấu hiểu khách hàng là bước đi đầu tiên và quan trọng nhất trong phát triển sản phẩm, Orion đã chuẩn bị cho mùa Tết 2026 từ rất sớm, ngay từ tháng 8/2025. Bên cạnh việc làm mới bao bì và tăng số lượng SKU cho các thương hiệu quen thuộc như ChocoPie, Custas, Gouté, Marine Boy…, doanh nghiệp còn phát triển các set quà mang thông điệp “An”, được thiết kế bắt mắt và phối hợp sản phẩm tinh tế nhằm tăng tính thuận tiện cho người mua.

Riêng dòng set quà Tết An, Orion tung ra hơn 25 mẫu với mức giá dao động từ 99.000 đến 330.000 đồng. Mỗi set gồm 5–8 sản phẩm, trọng lượng từ 800 gram đến 1,3 kg, được xây dựng dựa trên nghiên cứu hành vi tiêu dùng và dữ liệu bán hàng nhiều năm. Từ đó, các dòng sản phẩm độc quyền được phân bổ phù hợp cho từng kênh như chợ truyền thống, siêu thị và thương mại điện tử.

Song song với kênh bán lẻ truyền thống, Orion đẩy mạnh hoạt động bán hàng qua livestream trong các khung giờ vàng và hợp tác với KOL nhằm tăng nhận diện thương hiệu trên TikTok Shop và Shopee Mall.

Đáng chú ý, năm nay Orion áp dụng cách tiếp cận mới với dòng bánh snack Tết, khai thác tâm lý thích “gieo quẻ”, xem vận may đầu năm của giới trẻ. Theo đó, các túi snack Tết được bổ sung bánh hình ngôi sao; người mua có thể đếm số sao, quét mã QR trên bao bì và truy cập nền tảng AI để xem vận may đầu năm. Chỉ sau hơn một tháng triển khai, nền tảng đã ghi nhận hơn 50.000 lượt truy cập, với nhiều phản hồi tích cực như “thú vị”, “vui”, “coi chơi mà cũng hay”.

Người tiêu dùng có thể tham khảo các sản phẩm quà Tết Orion 2026 tại hệ thống phân phối trên toàn quốc và các kênh mua sắm trực tuyến chính thức, để lựa chọn món quà phù hợp với từng hoàn cảnh biếu tặng – giữ trọn vẹn ý nghĩa Tết trong mỗi lựa chọn.