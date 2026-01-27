Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Còn 4 tỉnh chưa xử lý xong nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 19/1 có 30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Còn 4 địa phương chưa hoàn thành là Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, với 36 cơ sở cần xử lý.

So với thống kê trước đó vào ngày 26/12/2025, số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý đã giảm 5.452 cơ sở. Bốn địa phương chưa hoàn thành gồm: Ninh Bình (23 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Sơn La (7 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Tuyên Quang (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Cao Bằng (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý).

Việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 4 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại.

lang-phi-nha-dat-cong-tai-nhieu-dia-phuong-20250407065740.jpg
Một trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập. Ảnh: TBTCO.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được tăng cường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2026.

Trong năm 2026, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trưng mua, trưng dụng tài sản sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện; đặc biệt là các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, cũng như tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công...

Việt Linh
#tài chính #nhà đất #quản lý tài sản #địa phương #xử lý #cơ sở nhà đất

Xem thêm

Cùng chuyên mục