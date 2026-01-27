Còn 4 tỉnh chưa xử lý xong nhà, đất dôi dư sau sáp nhập

TPO - Bộ Tài chính cho biết, đến ngày 19/1 có 30/34 địa phương đã hoàn thành việc xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư. Còn 4 địa phương chưa hoàn thành là Ninh Bình, Sơn La, Tuyên Quang, Cao Bằng, với 36 cơ sở cần xử lý.

So với thống kê trước đó vào ngày 26/12/2025, số cơ sở nhà, đất chưa hoàn thành xử lý đã giảm 5.452 cơ sở. Bốn địa phương chưa hoàn thành gồm: Ninh Bình (23 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Sơn La (7 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Tuyên Quang (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý); Cao Bằng (3 cơ sở nhà, đất chưa xử lý).

Việc quyết định xử lý và tổ chức xử lý trụ sở, tài sản công đã được phân cấp triệt để cho các bộ, ngành và chính quyền địa phương. Thời gian tới, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục rà soát để hoàn thiện hệ thống pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; đôn đốc 4 địa phương còn lại để hoàn thành việc xử lý đối với các cơ sở nhà, đất còn lại.

Một trụ sở cơ quan dôi dư sau sáp nhập. Ảnh: TBTCO.

Cùng với đó, công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị sẽ được tăng cường, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí tài sản.

Trước đó, Bộ Tài chính đã có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong công tác quản lý tài sản công năm 2026.

Trong năm 2026, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, trưng mua, trưng dụng tài sản sẽ tiếp tục được rà soát, hoàn thiện; đặc biệt là các quy định liên quan đến quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng do Nhà nước đầu tư, quản lý, cũng như tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công...