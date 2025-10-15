Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Đồng Nai dôi dư 240 cơ sở nhà đất

Mạnh Thắng
TPO - Tỉnh Đồng Nai dôi dư 240 cơ sở nhà đất sau khi sáp nhập tỉnh, trong đó có nhiều trụ sở không phù hợp với công năng sử dụng.

Ngày 15/10, thông tin từ Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết, sau sáp nhập tỉnh Đồng Nai có 2.788 trụ sở (trong đó tỉnh Đồng Nai cũ có 2.010 trụ sở; tỉnh Bình Phước cũ có 778 trụ sở).

p-gd-cam-my.jpg
Một cơ sở dôi dư sau khi sáp nhập tỉnh

Sau khi bố trí, sắp xếp 2.572 trụ sở làm việc cho 337 cơ quan, đơn vị, cùng với việc Bộ Tài chính tạm bàn giao 24 cơ sở nhà đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai về cho địa phương tiếp nhận quản lý, đến nay Đồng Nai dôi dư 240 cơ sở nhà đất.

Đối với các cơ sở dôi dư, Sở Tài chính đang tiếp tục phối hợp các đơn vị thực hiện thủ tục bàn giao, tiếp nhận và điều chuyển cho các đơn vị đăng ký tiếp nhận. Đối với trụ sở không còn nhu cầu sử dụng sẽ chuyển về Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý khai thác theo quy định.

Theo Sở Tài chính, đa số trụ sở dôi dư tập trung khu vực tỉnh Bình Phước cũ, trong đó có nhiều trụ sở quy mô lớn, việc điều chuyển, bố trí sử dụng gặp khó khăn do quy mô vượt nhu cầu thực tế, chi phí duy tu, vận hành rất cao, vượt khả năng cân đối của các đơn vị tiếp nhận. Trong khi đó, các trụ sở cơ quan hành chính cấp huyện, cấp xã trước đây được xây dựng theo mô hình cũ, quy mô diện tích nhỏ theo tiêu chuẩn làm việc văn phòng không đáp ứng nhu cầu làm việc tập trung, phải duy trì hoạt động phân tán; một số nằm ở vị trí bất lợi, gây khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Nếu chuyển đổi công năng vào mục đích công cộng địa phương như cơ sở y tế, giáo dục, thư viện, thiết chế văn hóa thể thao... thì phát sinh nhiều hạn chế.

Cơ quan này cũng đưa ra các giải pháp để xử lý trụ sở làm việc dôi dư là rà soát, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất theo định hướng phát triển kinh tế - xã hội, đô thị, văn hóa, giáo dục, y tế của địa phương; xem xét chuyển đổi công năng hoặc mục tiêu sử dụng để khai thác hiệu quả, gắn với định hướng phát triển hạ tầng đô thị, tạo quỹ đất phục vụ các dự án trọng điểm, công trình công cộng.

Ngoài ra, ưu tiên quỹ đất trung tâm để bố trí trụ sở ban chỉ huy quân sự và công an cấp xã, bảo đảm diện tích, vị trí thuận lợi và đáp ứng yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Các khu đất dôi dư không còn nhu cầu sử dụng lâu dài cho nhiệm vụ công và không gắn liền với trụ sở, tài sản công, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Các cơ sở, điểm trường dôi dư ở vùng sâu, vùng xa, miền núi không còn phù hợp để sử dụng và không có nhu cầu tiếp nhận thì thực hiện phá dỡ, hủy bỏ tài sản gắn liền với đất, giao UBND cấp xã hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý theo quy định pháp luật, tránh lãng phí và tạo điều kiện khai thác quỹ đất hiệu quả.

Mạnh Thắng
#Đồng Nai #dôi dư nhà đất #sáp nhập tỉnh #quản lý đất đai #trụ sở hành chính #quỹ đất #điều chuyển tài sản

