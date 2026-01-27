Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Hà Nội: Hơn 30 nghìn tỷ đồng mở rộng đường ven Hồ Tây, xây 27 sàn ngắm cảnh

Thanh Hiếu
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ với tổng mức đầu tư hơn 30 nghìn tỷ đồng. Hàng loạt đoạn phố ven Hồ Tây sẽ được mở rộng từ 8,5m lên 24m, đồng thời bố trí 2 quảng trường nổi và 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh hồ.

Tại kỳ họp thứ 31 tổ chức ngày 27/1, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ theo phương thức đối tác công tư PPP – loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT).

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng khu vực Hồ Tây trở thành trung tâm văn hóa, du lịch và kinh tế sáng tạo bền vững của Thủ đô; khai thác hiệu quả các giá trị đặc sắc về cảnh quan, lịch sử, văn hóa và sinh thái, gắn với khu phố cổ, khu phố cũ và không gian sông Hồng...

Quy mô dự kiến khoảng 575,6 ha. Trong đó, diện tích Hồ Tây khoảng 520,9 ha (giữ nguyên mặt nước hiện trạng Hồ Tây); diện tích đất là 49,7 ha (đã bao gồm các hồ nhỏ khác).

image-4.jpg
Hà Nội thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư, cải tạo phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ

Đối với tuyến đường ven Hồ Tây hiện dài khoảng 11.525m, sẽ được điều chỉnh mở rộng, cải tạo. Trong đó, đoạn phố Nhật Chiêu, phố Vệ Hồ, phố Trích Sài, phố Nguyễn Đình Thi, phố Quảng An, phố Quảng Bá điều chỉnh mở rộng, từ 8,5 - 9,5 m lên 21 - 24 m.

Những đoạn đường qua khu vực vườn hoa hiện trạng sẽ mở rộng đảm bảo phần đường 7 m mỗi bên và vỉa hè 5 m ở phía hồ nhằm giữ lại tối đa vườn hoa, hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan khu vực.

Đoạn đường Thanh Niên, phố Quảng Khánh sẽ giữ nguyên mặt cắt hiện trạng, cải tạo vỉa hè, vườn hoa, công viên.

Đoạn phố Từ Hoa, phố Yên Hoa, phố Lạc Long Quân: Giữ nguyên mặt cắt giao thông hiện trạng, cải tạo vỉa hè.

Ở các không gian quảng trường, bố trí 27 vị trí sàn ngắm cảnh xung quanh Hồ Tây; bố trí 2 vị trí quảng trường nổi là quảng trường Văn Cao và quảng trường bến Kim Ngưu.

Ngoài ra, dự án cũng bố trí hai cầu cảnh quan là cầu Nhật Chiêu và Sâm Cầm, có bề rộng trung bình khoảng 10m. Dự án cũng bố trí 6 bến thuyền, trong đó có 3 bến chính và 3 bến phụ.

Quỹ đất phát triển xung quanh, gồm các công viên, công trình thương mại dịch vụ, bãi đỗ xe ngầm, các show diễn thực cảnh.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 30.151,83 tỷ đồng. Dự kiến sẽ hoàn thành năm 2030.

Dự án sẽ đầu tư theo phương thức đối tác công tư PPP - loại hợp đồng xây dựng chuyển giao (BT); phương thức thanh toán cho nhà đầu tư bằng ngân sách nhà nước hay bằng quỹ đất sẽ được xác định cụ thể tại bước quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Thanh Hiếu
