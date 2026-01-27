Nga rút quân khỏi căn cứ trọng yếu ở Syria

TPO - Nga đã bắt đầu rút quân khỏi sân bay Qamishli ở phía đông bắc Syria, một động thái báo hiệu việc giảm dần sự hiện diện quân sự của nước này trong khu vực, theo Reuters.

Reuters dẫn các nguồn thạo tin cho biết, thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng của quân đội Nga tại sân bay Qamishli đã được chuyển đến căn cứ không quân Khmeimim trên bờ biển phía tây Syria trong những ngày gần đây. Một phần lực lượng Nga dự kiến ​​sẽ di chuyển đến căn cứ Khmeimim trong khi số còn lại sẽ trở về Nga.

Quân đội Nga đã đóng quân tại sân bay Qamishli từ năm 2019. Nằm ở thủ phủ của vùng Kurd thuộc Syria, căn cứ này đóng vai trò là tiền đồn quan trọng để giám sát khu vực đông bắc Syria và là trung tâm hậu cần cho việc di chuyển quân đội.

Ảnh minh họa.

Việc lực lượng Nga rút quân diễn ra trong bối cảnh các hoạt động quân sự của lực lượng chính phủ Syria được tăng cường khi chính quyền mới ở Damascus khẳng định quyền kiểm soát toàn bộ đất nước.

Hiện phía Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Trong tháng này, các đơn vị trung thành với Tổng thống Ahmed al-Sharaa đã giành quyền kiểm soát những vùng lãnh thổ rộng lớn ở phía bắc và phía đông Syria từ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo.

Theo Reuters, hai bên đã nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 15 ngày.

Tuần trước, nhật báo Kommersant dẫn một nguồn thạo tin cho biết, Damascus có thể sớm yêu cầu Nga rút khỏi căn cứ Qamishli. Theo nguồn tin, vấn đề này dự kiến ​​sẽ được nêu ra khi tỉnh Hasakah hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.

Kể từ khi lên nắm quyền vào hơn một năm trước, chính quyền mới của Syria tuyên bố sẵn sàng tôn trọng các thỏa thuận trước đây với Moscow, đồng nghĩa với việc Nga có thể tiếp tục vận hành các căn cứ chính của mình tại Khmeimim và cảng Tartus.