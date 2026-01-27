Ukraine tiết lộ vũ khí hạ hàng loạt mục tiêu quân sự của Nga

TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, hơn 80% mục tiêu quân sự của Nga trên chiến tuyến đang bị phá hủy bởi máy bay không người lái (UAV), phần lớn trong số đó do Ukraine sản xuất.

Công nghệ đóng vai trò trung tâm

Theo Tổng thống Zelensky, mặc dù pháo binh vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng bản chất của các cuộc xung đột đang thay đổi, yếu tố quyết định trên chiến trường ngày càng phụ thuộc vào tốc độ và khả năng ứng dụng công nghệ.

"Nhân sự, đặc biệt là bộ binh vẫn đảm nhận các nhiệm vụ cơ bản. Tuy nhiên, các cuộc xung đột hiện đang phụ thuộc vào việc ai nhanh hơn, mạnh hơn trong áp dụng công nghệ, thích ứng công nghệ và xác minh chính xác tình hình trên chiến trường", ông Zelensky nói.

Ảnh minh họa.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết, chỉ riêng trong năm qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công gần 820.000 mục tiêu quân sự của Nga. Mỗi cuộc tấn công đều được ghi lại nhằm kiểm chứng kết quả, đồng thời phục vụ việc đánh giá hiệu quả tác chiến của lực lượng vũ trang.

Phòng thủ chống lại máy bay không người lái là ưu tiên hàng đầu

Bên cạnh hoạt động tấn công, phòng thủ trước UAV cũng được Ukraine xác định là ưu tiên hàng đầu. Tổng thống Zelensky cho rằng cần tăng đáng kể số lượng các vụ đánh chặn thành công, đặc biệt đối với các UAV tấn công do Nga sử dụng.

Kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 2/2022, Ukraine đã đẩy mạnh sản xuất vũ khí trong nước và đẩy nhanh ứng dụng các công nghệ hiện đại vốn đã được triển khai trên tiền tuyến. Đáng chú ý, tỷ lệ vũ khí, trang thiết bị và đạn dược do Cơ quan Mua sắm Quốc phòng đặt hàng từ các nhà sản xuất trong nước đã tăng từ 46% lên 82% trong năm qua.

Trên phương diện hợp tác quốc tế, Ukraine và Pháp đang phối hợp sản xuất UAV nhằm đáp ứng nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine, với các cơ sở có thể được đặt tại cả hai quốc gia. Ngoài ra, một công ty của Séc cùng các tình nguyện viên đang cung cấp UAV FPV cho Ukraine, sử dụng công nghệ quang học được tái chế từ các UAV Nga bị thu giữ.

Ukraine cũng đã đạt được thỏa thuận với Đan Mạch về việc mở dây chuyền sản xuất chung UAV tầm xa. Trong khi đó, các cuộc đàm phán với Mỹ vẫn đang diễn ra xoay quanh một thỏa thuận lớn trị giá 50 tỷ USD nhằm mở rộng quy mô sản xuất UAV.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết dự thảo thỏa thuận đã được gửi tới phía Mỹ và việc triển khai chương trình có thể được tiến hành sau khi xung đột với Nga kết thúc.