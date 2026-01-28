Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Thông tin về vụ rơi máy bay YAK-130 của Trường Sĩ quan Không quân

Thực hiện kế hoạch huấn luyện của đơn vị, Trung úy phi công Đ.T.T, Trung đoàn không quân 940, Trường Sĩ quan Không quân, Quân chủng Phòng không - Không quân điều khiển máy bay YAK-130, thực hiện bài bay (Bài 5+3), được lệnh cất cánh lúc 7 giờ 27 phút, ngày 28/1/2026.

Khu vực hiện trường rơi máy bay YAK-130.

Trong quá trình bay, máy bay gặp sự cố, mất liên lạc lúc 7 giờ 44 phút, phi công Đ.T.T đã nỗ lực xử lý, khắc phục sự cố kỹ thuật nhưng không được, phi công đã điều khiển máy bay tránh xa khu vực dân cư; khi chọn được vị trí, phi công bật dù thoát hiểm an toàn và được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện. Hiện tại, sức khỏe phi công đã bình phục.

Theo thông tin, máy bay va vào núi Hòn Vịnh (khu vực phường Đông Hoa, tỉnh Đăk Lắk), không ảnh hưởng đến người dân và các công trình, khu vực dân cư. Hiện tại, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra nguyên nhân sự cố; phối hợp với chính quyền, LLVT địa phương tổ chức lực lượng, phương tiện tìm kiếm cứu nạn để tiếp cận vị trí máy bay gặp sự cố.

