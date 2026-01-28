Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Người lính

Google News

Sức mạnh cường kích đa nhiệm Yak-130

Quỳnh Như

TPO - Với thiết kế hiện đại, khả năng mô phỏng tiêm kích thế hệ mới và mang theo nhiều loại vũ khí, Yak-130 được đánh giá là một trong những dòng máy bay huấn luyện - cường kích đa nhiệm hiệu quả nhất hiện nay.

Được phát triển bởi Cục thiết kế Yakovlev của Nga cùng công ty Alenia Aermacchi của Ý, Yak-130 thuộc dòng máy bay huấn luyện phản lực hai chỗ ngồi, được tạo ra để thay thế L-39. Máy bay có chiều dài 11,49 m; sải cánh 9,84 m; trọng lượng rỗng 4,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 10,3 tấn.

y3.jpg

Thiết kế hiện đại và gọn nhẹ của Yak-130 mang đến cho nó khả năng bay linh hoạt, đồng thời đủ sức chịu tải để mang theo nhiều loại vũ khí.

y7.jpg
y4.jpg

Yak-130 được trang bị 2 động cơ phản lực cánh quạt Ivchenko-Progress AI-222-25 cho phép nó cất hạ cánh dễ dàng, vận hành ổn định và thực hiện các bài bay huấn luyện phức tạp với độ linh hoạt cao. Máy bay có tốc độ hành trình đạt 887 km/h, tốc độ tối đa lên đến 1060 km, trần bay đạt 12.500 m.

y1.jpg

Buồng lái của Yak-130 được trang bị màn hình hiển thị đa chức năng và công nghệ điện tử hiện đại, hỗ trợ phi công theo dõi thông số bay và điều khiển vũ khí một cách chính xác.

Một điểm nổi bật của Yak-130 là khả năng mô phỏng đặc tính điều khiển của nhiều tiêm kích thế hệ thứ 4 và thứ 5 như Su-27, MiG-29 hay F-16. Nhờ đó, Yak-130 được đánh giá là nền tảng huấn luyện lý tưởng, giúp phi công làm quen với các dòng máy bay chiến đấu hiện đại trước khi chuyển loại.

y7.jpg
y5.jpg

Không chỉ dừng lại ở nhiệm vụ huấn luyện, Yak-130 còn có thể đảm nhiệm vai trò cường kích hạng nhẹ và trinh sát. Máy bay được trang bị 9 điểm treo vũ khí, mang tải trọng chiến đấu lên tới 3 tấn, bao gồm bom dẫn đường, tên lửa không đối không và không đối đất. Một số loại vũ khí tiêu biểu có thể kể đến như rocket S-8 80 mm, S-25, tên lửa không đối không tầm ngắn R-73, các loại bom FAB-M62, ZB-500, KAB-500…

y2.jpg

Với tính linh hoạt cao và hiệu quả đã được kiểm chứng trong thực tế, Yak-130 được xem là bước tiến đáng chú ý của công nghệ hàng không Nga trong phân khúc máy bay huấn luyện - chiến đấu hạng nhẹ. Hiện nay, Yak-130 không chỉ được biên chế trong Không quân Nga mà còn được xuất khẩu tới nhiều quốc gia như Belarus, Myanmar, Algeria, Bangladesh và Việt Nam.

